Hogwarts Legacy supera a Zelda Tears of the Kingdom como el juego más vendido de 2023

Tras el último reporte de resultados financieros de Nintendo con cierre el pasado 31 de diciembre, confirmamos que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vendió 20.28 millones de copias –incluidas digitales– durante 2023. De acuerdo con Warner Bros. Interactive Entertainment y su presidente David Haddad, Hogwarts Legacy vendió 22 millones de copias entre su lanzamiento en febrero y el final del año. Esto convierte al juego inspirado en el mundo de Harry Potter en el más vendido de la industria en 2023.

Si bien era una información estimada con anterioridad por otras firmas de análisis, Nintendo no libera sus datos oficiales sino hasta cada final de trimestre fiscal. Se había especulado que Zelda: Tears of the Kingdom podría superar a Hogwarts Legacy si sumaban copias físicas y digitales, pero este no fue el caso.

Por supuesto la diferencia de lanzamientos (tres meses) entre el juego de Warner Bros. y el de Nintendo, así como la exclusividad de Switch, impacta los resultados. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fue el juego nuevo más vendido del año pasado en Nintendo Switch. Hogwarts Legacy estuvo inicialmente disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC. Solo después llegó a consolas de anterior generación y Switch.

Los planes de Warner Bros. con el mundo de hechiceros de Harry Potter no parará en vista de los resultados con el juego más vendido de 2023. Su próximo lanzamiento es Harry Potter: Quidditch Champions sin fecha de lanzamiento tentativa. Del mismo modo hay otros proyectos sin anunciar que cubrirán otros personajes y ambientes de este mágico universo.