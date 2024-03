Hunter x Hunter Nen Impact: Eighting confirma en qué plataformas saldrá el juego

Bushiroad Games y Eighting, estudio conocido por su trabajo en DNF Duel, MVC 3 y Bloody Roar entre otros, han hecho una actualización del estado del desarrollo de su nuevo juego de pelea que adaptará el ‘manga’ Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi. En esta actualización, los desarrolladores de Hunter x Hunter Nen Impact han confirmado las plataformas o consolas en las que estará disponible el juego de pelea. Además, han confirmado cuándo habrá una prueba presencial de Hunter x Hunter Nen Impact para el público.

Primer tráiler de Hunter x Hunter Nen Impact presentado semanas después de su anuncio en Jump Festa 2024.

¿En qué plataformas o consolas saldrá Hunter x Hunter Nen Impact, el juego de pelea ambientado en la obra de Yoshihiro Togashi?

Las consolas de novena generación de Xbox y PlayStation están en el mercado desde noviembre del 2020. Sin embargo, aún siguen saliendo juegos para la pasada generación. Es por esta razón que es normal que algunos se pregunten en qué consolas o plataformas saldrá el juego de pelea Hunter x Hunter Nen Impact de Eighting. Afortunadamente, se ha conocido que Hunter x Hunter Nen Impact estará disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch y PC vía Steam.

¿Habrá una demostración de Hunter x Hunter Nen Impact?

Tanto los miembros de la comunidad de juegos de pelea, como los fanáticos e la obra de Togashi han recibido la noticia de Hunter x Hunter Nen Impact con gran alegria. No obstante, para muchos es muy pronto para conocer algo de la jugabilidad de este título. Sorpresivamente, fue confirmado que Bushiroad Games llevará una versión de prueba o demostración del juego de pelea Hunter x Hunter Nen Impact a EVO Japan 2024, el cual se llevará a cabo desde el sábado 27 y hasta el lunes 29 de abril del 2024 en el Ariake GYM-EX en Tokio.

¿Cuáles son los primeros personajes jugables de Hunter x Hunter Nen Impact, el juego de pelea de la obra de Yoshihiro Togashi?

El primer tráiler de Hunter x Hunter Nen Impact, si bien no reveló nada de su jugabilidad, sí nos dejó ver cómo serán sus diseños de personajes y cuáles son los primeros personajes jugables de título.

Personajes de Nen Impact, el juego de pelea de Hunter x Hunter:

Gon Freecss

Killua

Leorio

Kurapica

Hisoka

Netero

El universo de Hunter x Hunter está lleno de personajes con estilos de pelea interesantes que muchos de los fanáticos del ‘manga’ de Togashi siempre han querido ver más desarrollados. Así que con el juego Hunter x Hunter Nen Impact esto muy seguramente se cumplirá. En cuanto a sí este será o no un ‘arena fighter’, la respuesta es que no sabemos. Sin embargo, gracias al trabajo de Eighting suponemos que se tratará de un juego muy al estilo de Marvel Vs. Capcom 3 o Tatsunoko Vs. Capcom. Igualmente, estas son solo suposiciones y quedamos a la expectativa de un anuncio oficial.

Vía: Famitsu