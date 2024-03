Oda, Katsura, Kishimoto, Yuji Horii y otros ‘mangaka’ despiden a Akira Toriyama

El viernes 8 de marzo el mundo ha amanecido con la triste noticia de la muerte del ‘mangaka’ Akira Toriyama. Esta noticia, en nuestra región se dio en la medianoche del 7 de febrero. Sin embargo, en Japón junto con la noticia también se han conocido las reacciones de diferentes autores de la Weekly Shonen Jump que compartían amistad con Akira Toriyama, creador de Dragon Ball y Dr. Slump. Estas reacciones a la muestre de Akira Toriyama están cargadas de emoción y se sienten como una carta de despedida de amigos y colegas con una fuerte conexión con el maestro Akira Toriyama. Así que además de las cartas de despedida de Oda, Katsura, Kishimoto y Yuji Horii a la muerte de Akira Toriyama también recopilaremos algunas reacciones de otros actores de la industria del ‘manga y el ‘anime’ en Japón.

Carta de despedida a Akira Toriyama de Oda, Katsura, Kishimoto y Yuji Horii

A la izquierda esta la primera portada que el ‘manga’ Dragon Ball tuvo en la revista Weekly Shonen Jump. Esta fue su casa durante toda su carrera como ‘mangaka’ y en la página oficial de la revista, la editorial Shuisha publicó un obituario. En este, los autores Oda, Katsura, Kishimoto y Yuji Horii publicaron sus cartas de despedida a Akira Toriyama y a continuación se las compartiremos a ustedes:

Carta de despedida de Yuji Horii, creador de la franquicia Dragon Quest, a Akira Toriyama

De izquierda a derecha Koichi Sugiyama, Akira Toriyama y Yuji Horii.

La noticia de la muerte del señor Toriyama fue tan repentina que aún no me lo creo. Conozco a Toriyama desde que era guionista de la Shonen Jump y por recomendación de mi editor, Torishima, le pedí que hiciera los dibujos del juego cuando lanzamos Dragon Quest. En los más de 37 años que han pasado desde entonces, ha diseñado los personajes, los monstruos y ha dibujado tantos personajes fascinantes que no puedo ni empezar a contarlos. La historia de Dragon Quest ha ido acompañada de los diseños de personajes de Toriyama-san. El señor Toriyama y el difunto señor Sugiyama fueron amigos míos que trabajaron en Dragon Quest durante mucho tiempo. No puedo creer que se haya ido… No tengo más palabras que decir. Lo siento muchísimo.

Carta de despedida de Masakazu Katsura, creador de Zetman, DNA² y I’s a Akira Toriyama

Dibujo de Goku de Dragon Ball hecho por Masakazu Katsura.

He perdido fuerza y energía.

No quiero comentar estas cosas. Pero escribiré algo. Si me pongo a escribir, habrá tantas cosas que quiera decir que probablemente se convierta en una frase muy larga, pero intentaré que sea lo más compacta posible. Sin embargo, no acabo de ordenar mis sentimientos, así que disculpen mis divagaciones.

Mirando hacia atrás. Cuando iba a tu casa, cuando venías a quedarte en mi casa, cuando salíamos a divertirnos, todo eran recuerdos felices y cada vez que te llamaba, me reía tanto que me quedaba exhausto. Era una persona divertida, escéptica, simpática, irónica y humilde.

En mi trabajo diario hacíamos colaboraciones y eso también era divertido. Pero el 99% del tiempo nunca hablábamos de ‘manga’. Como ‘mangaka, el paisaje que contemplábamos, el nivel de los artistas era tan diferente que nunca fui consciente de la grandeza. Lo comprendo. Pero no sentí eso en lo más mínimo cuando estuve en contacto con él. Es la personalidad.

«Así que todavía sólo puedo pensar en él como un amigo, más que como un gran ‘mangaka’.»

La transformación del «Mega playboy» en DNA² es un claro homenaje al super saiyajin y como este también habían homenajes en DB de algunos de los trabajos de su amigo, Masakazu Katsura.

El verano pasado, antes de operarme, oyó hablar de mí en algún sitio y me envió un correo electrónico. Los correos electrónicos son raros y él estaba preocupado por mi salud. Nos conocemos desde hace 40 años, pero creo que nunca había recibido un mensaje tan amable de Toriyama-san. Pensé que iba a nevar. Normalmente sólo bromea o dice tonterías. No tengo tiempo para preocuparme por los demás, en absoluto. Cuando le llamé, creo que fue un poco antes, le dije: «Probablemente fallezca antes, así que, por favor, organiza una fiesta de despedida o algo así, ¡con el señor Toriyama al frente! Además, ¡por favor, da un discurso porque me dará buena reputación!». Pero no cumplió su promesa.

No sé por qué no la llamé después de que me enviara un correo electrónico y eso es lo que lamento tanto. Sólo lamento que ya no podamos tener largas llamadas para hablar de tonterías. Tengo muchas cosas de las que quiero hablar. Tengo muchas cosas de las que hablar. Me gustaría volver a hablar contigo, aunque tengas que escucharme divagar sobre cosas que no me interesan, como de costumbre. No sirve de nada que la última vez me escribieras un ligero OK en respuesta a mi correo pidiéndome que volviera a contactar contigo. Es profundamente doloroso.

Carta de despedida de Eiichiro Oda, creador de One Piece, a Akira Toriyama

Algunas de las colaboraciones entre One Piece y Dragon Ball fueron exclusivas para el territorio japonés. Como por ejemplo, la vez en que Goku ayudo a Luffy a pelear contra Enel.

Ilustración de Son Goku hecha por Eiichiro Oda.

Es demasiado pronto. El agujero que ha quedado es demasiado grande. Cuando pienso que no volveré a verte siento una oleada de tristeza. Le he admirado tanto desde que era un niño.

Recuerdo el día en que me llamó por mi nombre por primera vez. De camino a casa, el día en que utilizó la palabra «amigo» para referirse a nosotros. También echo de menos el día en que celebré una gran fiesta con el señor Kishimoto. También recuerdo la última conversación que tuvimos. Recibir el testigo de la época en la que leer ‘manga’ te convertía en un tonto. Fui una de las personas que creó una era en la que tanto adultos como niños podían disfrutar leyendo ‘manga’. Me mostró el sueño de que los cómics podían hacer tales cosas. Me mostraron el sueño de que podía ir al mundo. Era como ver a un héroe avanzando.

Además de la colaboración con Toriko, existe Cross Epoch, un ‘one shot’ entre los ‘mangaka’ Eiichiro Oda y Akira Toriyama que debutó en la Jump en diciembre del 2006.

El entusiasmo y la emoción de la época de la serialización de Dragon Ball habrán arraigado en mi infancia. Esa existencia es un pilar para los ‘mangaka’ de nuestra generación que estuvieron en el mismo escenario. Las obras de Toriyama se volvían más y más significativas cuanto más me acercaba a ellas. Daba miedo. Pero es agradable volver a ver al hombre distante en persona. Queremos a Toriyama Sensei a nivel sanguíneo. Al mundo creativo dejado atrás por el Sr. Toriyama con respeto y gratitud, le deseamos la mejor de las suertes desde el fondo de nuestros corazones. Que el cielo sea el mundo feliz que él imaginó.

Colaboración entre Dragon Ball y One Piece para la promoción de Film Z.

Carta de despedida de Masashi Kishimoto, creador de Naruto, a Akira Toriyama

Portada del ‘manga’ Dragon Ball recreada por Masashi Kishimoto por el aniversario 40 de la obra de Toriyama.

Sinceramente, no sé qué escribir ni cómo hacerlo sobre algo tan repentino. Sin embargo, por ahora, me gustaría expresar mis pensamientos y sentimientos a Toriyama-sensei, algo que me hubiera gustado que me pidiera algún día. Crecí con Dr. Slump en los primeros cursos de primaria y con Dragon Ball en los cursos superiores y para mí era natural tener sus ‘manga’ a mi lado como parte de mi vida. Aunque tuviera una mala experiencia ver Dragon Ball cada semana me hacía olvidarla. Era un alivio para mí, un chico de campo que no tenía nada.

Porque Dragon Ball era muy divertido. Fue cuando era estudiante universitario. De repente, el ‘manga’ Dragon Ball que había formado parte de mi vida durante tantos años terminó. Sentí una increíble sensación de pérdida y no sabía qué esperar. Pero, al mismo tiempo, también fue una oportunidad para comprender de verdad la grandeza del maestro que creó Dragon Ball.

«¡Yo también quiero crear obras como las suyas! ¡Quiero ser como mi maestro!»

A medida que seguía los pasos de mi maestro y aspiraba a convertirme en dibujante de ‘manga’, ese sentimiento de pérdida fue desapareciendo. Porque hacer cómics era divertido. Pude encontrar una nueva diversión siguiendo a mi maestro. Mi maestro siempre ha sido mi guía. Lo admiraba. Pido disculpas por las molestias, pero me gustaría expresar mi gratitud al maestro. Para mí, él era el dios de la salvación y el dios del manga. Cuando nos vimos por primera vez, estaba tan nervioso que no pude decir ni una palabra. Sin embargo, después de vernos muchas veces en el comité de selección del Premio Tezuka, pudimos hablar como niños de Dragon Ball

En ese momento el Sr. Oda y yo volvimos a ser niños otra vez y cuando hablábamos animadamente de lo divertido que era Dragon Ball, como si compitiéramos entre nosotros, olvidé cómo él parecía un poco tímido y sonreía. No puedo. Acabo de recibir la noticia de la muerte de mi maestro. Siento una sensación de pérdida aún mayor que cuando terminó Dragon Ball… Todavía no sé cómo lidiar con este agujero en mi corazón. Ahora ni siquiera puedo leer mi Dragon Ball favorito. No siento que haya sido capaz de escribir correctamente esta frase que quiero transmitir a mi maestro.

Todo el mundo seguía esperando ver su trabajo. Si el único deseo de Dragon Ball realmente se hace realidad… Lo siento… Tal vez sea egoísta, pero es triste, sensei. Gracias, Akira Toriyama-sensei, por todos los divertidos trabajos que has hecho en los últimos 45 años. Y muchas gracias por tu duro trabajo. Estamos seguros de que los miembros restantes de la familia todavía están profundamente dolidos. Por favor, cuídese. Rezo para que el Sr. Akira Toriyama descanse en paz.

Otras reacciones de la industria del ‘manga’ a la muerte de Akira Toriyama

Reacción de Takehiko Inoue, autor de Slam Dunk y Vagabond.

No solo sus amigos y colegas más cercanos han expresado sus sentimientos sobre la muerte de Akira Toriyama. Algunos como Takehiko Inoue y George Morikawa —autor de Hajime no ippo— dedicaron unas cortas palabras en sus perfiles de X. Morikawa dijo «Rezo para que tu alma descanse en paz», mientras citaba el comunicado de Bird Studio y Capsule Corp.

Una de las reacciones tempranas a la muerte de Akira toriyama fue la de Yusuke Murata (One Punch Man) en su cuenta de X, antes Twitter:

«Hubo muchas cosas que recibí de Toriyama-sensei, las que sólo él podía dar. Rezo para que descanse en paz. Curiosamente, no siento que haya fallecido en absoluto. Quizás porque para mí él era casi como una estrella en el cielo incluso antes de morir». A la derecha, una ilustración de Goku y Vegeta hecha por Yusuke Murata.

Chikashi Kubota, diseñador de personajes y director de animación de Dragon Ball Super: Super Hero tambien reaccionó:

«Es demasiado repentino y me entristece mucho oír esto. Fue la persona más influyente en mi vida. Sin Toriyama-sensei, no habría sido animador. Mis más profundas condolencias.»

Dragon Ball fue un ‘manga’ que dejo una huella en gran parte de las personas que habitan el planeta. Teniendo esto en cuenta es pertinente recordar algunos comentarios sobre la obra de Toriyama que compartió el ‘mangaka’ Hirohiko Araki, autor de Jojo’s Bizarre Adventure.

«Antes, la gente siempre leía ‘manga’ en el tren. Daba igual que estuvieras a 10 metros de distancia, bastaba con echar un rápido vistazo a la esquina de la página para saber al instante: «¡oh! eso es Dragon Ball«. Ese manga tiene su propia aura única. Sabes que un manga es bueno cuando hasta los niños pueden percibirlo. «

¿Y ustedes qué piensan de la carta de despedida de Oda, Katsura, Kishimoto, Yuji Horii y de las reacciones de los diferentes ‘mangaka’ a la muerte de Akira Toriyama? Dejen su respuesta en los comentarios.

Fuente: página oficial de la revista Shonen Jump y otras reacciones a la muerte de Akira Toriyama.