Ib (Nintendo Switch) – Reseña

Ib es, junto con Yume Nikki y Corpse Party, uno de los más importantes e influyentes juegos de terror independientes que llegaron desde Japón. Este título, creado en RPG Maker por un desarrollador independiente conocido como ‘kouri’, fue lanzado en 2012 y de inmediato se convirtió en un juego de culto. Ahora, más de una década después, llega un ‘remake’ del juego para Nintendo Switch y en esta reseña les diremos si vale la pena regresar al mundo de Ib o explorarlo por primera vez.

Aunque se trata de un ‘remake’, no deben esperar gráficos de última generación ni nada por el estilo. Esta versión de Playism respeta la apariencia y estilo del juego original. Sabemos que muchos de ustedes creen que estos gráficos son “anticuados”. Esa forma de pensar los va a alejar de verdaderas joyas de los videojuegos.

Ib es una pequeña niña que un día acompaña a sus padres a una galería de arte para ver las obras del misterioso Weiss Guertena. Tras encontrar una pintura cuyo nombre no entiende, Ib descubre que está sola en la galería y comienzan a ocurrir cosas extrañas. Las pinturas parecen cobrar vida y algunas de ellas quieren lastimarla.

Este juego puede ser descrito como ‘survival horror’. Es claro que está influenciado por clásicos del género como los primeros Resident Evil y Silent Hill. A medida que recorremos la bizarra galería de arte vamos encontrando objetos que debemos usar para resolver acertijos, pero también debemos evitar a los enemigos que buscan causarnos daño y contra los que no podemos luchar.

No dudamos que alguno de ustedes se burlarán y pensarán que un título como este no puede asustar. Eso es subestimar la capacidad del medio. Sus gráficos “simples” no son un obstáculo para crear una atmósfera de misterio y confusión que convierte a Ib en una obra de arte surrealista. La mayoría de las salas de la galería no tiene verdaderos peligros, pero nos hacen sentir que no estamos a salvo en ningún lugar. No sabemos qué cosas raras pueden ocurrir en cualquier momento.

La principal la fortaleza del juego es su capacidad para atraparnos dentro de su extraño mundo. No necesariamente para buscar respuestas sobre qué está pasando, sino para ver qué puede pasar a continuación, qué acertijos bizarros nos pondrán a resolver y que tan retorcidas se pueden poner las cosas en la galería.

A pesar de su naturaleza onírica, Ib sí tiene una trama. Lo que pasa es que su enfoque no se encuentra en los horrores que enfrenta la protagonista, sino en los vínculos que surgen entre las personas cuando enfrentan situaciones difíciles. Explorando la galería encontramos dos personas más: Garry y Mary. Él es un joven adulto y ella es una niña aparentemente de la misma edad que la protagonista. La obligación que Garry siente de proteger a la chicas a pesar del miedo que tiene, el extraño comportamiento de Mary y el apego que desarrolla Ib hacia cualquiera de ellos son el corazón del juego. Nuestras decisiones al respecto son las que determinan cómo acaba la aventura.

Ib es un juego bastante corto. Incluso explorando los escenarios a fondo, podemos llegar al final en un par de horas. Pero hay razones para volver a comenzar. Este título tiene siete finales diferentes que dependen de nuestras elecciones. Además, hay una mazmorra secreta en la galería que solo podemos visitar si ya hemos pasado el juego antes. Los completistas también pueden tratar de encontrar las 150 obras de Guertena.

La corta duración del juego hace que aventurarse de nuevo en el mundo fabricado de Guertena para ver nuevos finales sea fácil, pero también hay algunos problemas con esto. Los acertijos, rutas y eventos principales no cambian. Eso hace que recorrer una y otra vez los mismo pasillos ya no sea tan interesante. La tensión y misterio desaparecen con cada partida y solo los últimos 10-15 minutos de la historia pueden cambiar, dependiendo el final que persigamos.

¿Vale la pena jugar este ‘remake’ de Ib si ya jugaron el original?

La versión de Ib para Nintendo Switch de la que hablamos en esta reseña en básicamente la misma que salió para Steam en 2022. Esta tiene gráficos completamente nuevos y mejorados en comparación con el juego original que salió hace ya más de 10 años. Aunque no abandona su estilo de arte en pixeles con sabor retro, el cambio es notable.

También encontraremos diferencias en algunos acertijos en los que resulta más claro que tenemos qué hacer, una mejor interfaz de usuario, menús y la posibilidad de ampliar la pantalla para ver las cosas más de cerca. También podemos hablar con nuestros compañeros Garry y Mary casi en cualquier momento y tenemos nuevas melodías que nos acompañan mientras recorremos la galería.

Pero la gran mayoría de esos cambios son estéticos y la experiencia básica de juego sigue siendo la misma. Quienes lleguen a esta versión buscando nuevos elementos de “lore” que ayuden a descifrar el misterio sobre las obras de Guertena se van a llevar una gran decepción. Los nuevos diálogos con Garry y Mary detallan un poco más sus personalidades, pero no resuelven ninguna de las preguntas que hemos tenido por una década.

Hablando de diálogos, sí hay una razón importante por la que puede merecer la pena volver a este juego: todos los textos están traducidos al español. Si el idioma era un problema para ustedes, ya pueden entender la trama… bueno, al menos en líneas generales porque sigue siendo un juego que no explica completamente sus elementos sobrenaturales.

Si prefieren jugar la versión original de Ib para PC en lugar del juego para Switch, pueden descargarla con su traducción al inglés siguiendo este enlace. No se preocupen, es una versión ‘freeware’ o gratis.

Ib 7.5/10 Nota Lo que nos gustó - Su ambientación atmosférica, surreal y misteriosa.

- Está completamente traducido al español.

- Los diferentes finales. Lo que no nos gustó - Ninguna novedad narrativa respecto al juego original.

- Repetir todo el juego para ver nuevos finales se vuelve aburrido. En resumen Ib es una parte importante de la historia de los juegos de terror y del desarrollo en RPG Maker, así que nos hace muy felices que finalmente esté facilmente accesible desde nuevas plataformas. A muchos les parecerá un juego demasiado sencillo tanto a nivel técnico como de jugabilidad, pero hay un público que aprecia enormemente estos juegos que ponen su énfasis en crear una ambientación bizarra por encima de cualquier otra cosa. Aunque no podemos considerarlo un imprescindible, sí vale la pena darle una mirada. Después de todo, es corto.

Reseña hecha con una copia digital de Ib para Nintendo Switch brindada por Playism.