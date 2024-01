Immortality (PS5) – Reseña

Los usuarios de PlayStation finalmente podemos experimentar una de las más bizarras y fascinantes experiencias que puede ofrecer un videojuego recientemente. Hace tiempo que la más reciente obra de Sam Barlow y su estudio Half-Mermaid está disponible para plataformas Xbox, PC y hasta para teléfonos móviles. La espera para poder jugarlo en la consola de Sony se hizo bastante larga. Ya jugué el impresionante Immortality en PS5 y en esta reseña les diré por qué ustedes tienen que hacer lo mismo.

Si no están familiarizados con los títulos de Sam Barlow desde que se volvió independiente —Her Story, Telling Lies y del que hablo hoy— deben saber que son obras que usan videos grabados con actores reales y que la jugabilidad consiste en ver y analizar lo que ocurre en estos videos para desenredar una trama. Tienen una jugabilidad bastante inusual que ha hecho que algunos incluso insistan en decir que no son videojuegos, pero ellos están equivocados. Son videojuegos y de hecho son algunos de los más interesantes que se han hecho en los últimos años.

A finales de los años 60 y comienzos de los 70, una bella actriz llamada Marissa Marcel protagonizó dos películas que nunca fueron estrenadas. Se alejó de los reflectores para aparecer en otro filme casi 30 años después, pero este tampoco llegó a ojos del público. Después, desapareció para siempre ¿Qué ocurrió con Marissa Marcel y por qué nunca vimos sus películas? Es hora de descubrirlo.

En Immortality estamos a cargo de un proyecto de restauración de las películas de la misteriosa actriz. Contamos con cientos de videos sin editar pertenecientes a sus tres películas, material detrás de cámaras y entrevistas. Cuando estemos viendo un video podemos adelantarlo o rebobinarlo como si estuviéramos trabajando con una moviola. La única forma de pasar a un nuevo video es seleccionando un objeto u rosto para hacer un ‘match-cut’ o corte de continuidad a otra escena al azar que contenga el mismo actor o elemento.

Mediante esta curiosa mecánica vamos descubriendo en desorden la trama de las tres películas. Estas son el drama gótico-religioso Ambrosio, basado en la novela El Monje; el thriller policiaco Minsky; y el drama noventero Dos de todo. También conocemos las condiciones detrás de cámaras de estos filmes y… algo más.

En algunos puntos durante nuestra exploración de los videos oiremos un extraño sonido y sentiremos una vibración en el control. Si en esos momentos rebobinamos las cintas a la velocidad correcta, descubriremos que hay algo mucho más misterioso sobre la querida señorita Marcel y sus películas.

Armar en nuestra cabeza el rompecabezas de qué ocurrió en cada película ya es de por sí una experiencia satisfactoria, pero la implementación de las escenas secretas convierte este juego en algo mucho más especial. La mecánica de los cortes de continuidad y el azar que hace que no sepamos qué vamos a encontrar hace que Immortality se vuelva rápidamente adictivo. Pero más adelante puede volverse algo frustrante, especialmente para los completistas.

Cine arte

Todas las escenas de Immortality están grabadas con actores reales. Eso significa que Sam Barlow y su equipo prácticamente filmaron tres películas completas con su respectivo material detrás de cámaras. Lo verdaderamente sorprendente es que cada una de las películas cuenta con un nivel de producción tan alto y actuaciones tan buenas que realmente me antojaron de poder ver cada película. El diseño de escenarios, vestuario, maquillaje y fotografía está hecho de acuerdo a la época representada. Ambrosio me recordó muchísimo a The Devils de Ken Rusell y Minsky es muy similar a Klute de Alan Pakula.

No solo parecen buenas películas en sí, sino que la forma en que sus temática reflejan lo que está pasando con Marissa y su “misterio” detrás de cámaras funciona a la perfección. No solo eso, sino que también son metáforas de la evolución del medio cinematográfico. A medida que descubrimos más de cada filme, vemos cómo cambió la relación de los actores con los directoras, como fue la era de los “autores” en los setentas y el afán por despegarse del sistema de estudios en los noventas.

Pero sobre todo, esta es una película sobre la relación entre los artistas y su obra. La forma en que uno puede obsesionarse con crear algo «real y trascendente» y las muchas formas en que esto puede fallar.

Todo eso funciona a la perfección gracias al talento de los actores. Manon Gage y Charlotta Mohlin —que interpretan a Marissa Marcel y a [spoiler] respectivamente— hacen un trabajo espectacular. Gage es fantástica no solo como la actriz, sino en los múltiples papeles que interpreta la actriz que interpreta. Pero es Mohlin quien se roba el show con su mirada penetrante y bizarra actitud.

¡Antes de que se me olvide! No puedo continuar esta reseña sin advertirles que Immortality contiene escenas con alto contenido sexual. Es una sorpresa que haya evitado la clasificación de edad ‘Adults only’.

¿Qué le pasó a Marissa Marcel?

La historia de Marissa y sus películas es fascinante, pero las escenas secretas que se ocultan en el metraje lo son aún más. Cuentan una historia mágica y trágica con una narrativa ambigua que a muchos recordarán a algunas obras de David Lynch. Eso no es raro, pues el mismo Barlow cita la excelente Mulholland Drive como una de sus inspiraciones.

Como no todos los jugadores encontraban estas escenas en el mismo orden y al mismo ritmo —incluso es posible llegar a los créditos del juego sin verlas todas— los jugadores crearon grupos en foros, Discord y Reddit para compartir sus descubrimientos, analizar las escenas y tratar de armar entre todos el rompecabezas del misterio del juego. Esa fue una parte importante de la experiencia del juego que los jugadores de PlayStation nos perdimos, pues ahora que Immortality finalmente salió en PS5 ya está prácticamente resuelto y no parece que queden más secretos por descubrir.

Aún sin esa experiencia comunitaria, Immortality es toda una experiencia y vale la pena tratar de resolverla incluso en solitario, aunque eso puede resultar algo frustrante. Como ya dije, no sabemos en qué video caeremos cuando hacemos un corte de continuidad. Eso hace que, cuando ya hemos descubierto la mayoría de escenas, sacar escenas nuevas se vuelva un proceso repetitivo y aburrido. Yo he seguido jugando durante varias horas después de ver los créditos y todavía me faltan varias escenas clave. Los completistas que quieran ver todos los videos y sacar el trofeo de Platino van a tener que prepararse para esto.

Un verdadero videojuego

Mucho se critica a algunos videojuegos por el supuesto abuso de secuencias de video —llamada comunmente ‘cinemáticas’— ya que estas no aprovechan la interactividad que define los define. Resulta irónico que un título como Immortality, totalmente compuesto de ‘cinemáticas’ sea una experiencia que no se podría experimentar en otro medio diferente a los videojuegos. No solo es una gran historia, sino que es una definida por nuestra interacción con ella. Este es uno de esos títulos que demuestra que los videojuegos ofrecen muchas más posibilidades por fuera de las tradicionales que nos piden correr, saltar y disparar.

Immortality 9/10 Nota Lo que nos gustó - Una historia atrapante y narrada de forma única.

- Excelentes actuaciones.

- Gran diseño de producción.

- Mecánicas de juego simples. Lo que no nos gustó - Tratar de desbloquear absolutamente todos los videos es frustrante y aburrido.

En resumen La experiencia que ofrece este título convierte a Immortality en un videojuego único. Es una historia atrapante que tenemos que armar nosotros mismos mientras enfrentamos un misterio aún más grande que se esconde en los mismos videos. La gran calidad de las actuaciones y del diseño de producción detrás de las películas falsas que vemos en el juego lo elevan al nivel de "obra de arte". Eso sí, les recomendamos que una vez se sientan satisfechos con lo que han descubierto de la historia, lo dejen atrás. Perseguir el trofeo de Platino no resulta divertido.

Esta reseña de Immortality está basada en una copia digital del juego para PS5 brindada por Half-Mermaid Productions. El juego también está disponible para Xbox One, Series X|S, PC, Mac y para dispositivos móviles iOS y Android. También esta disponible para usuarios de Netflix.