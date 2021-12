John Madden, el exjugador de fútbol americano, entrenador, reconocido comentarista y el hombre que prestó su apellido para crear la franquicia de Madden NFL, murió en las últimas horas a la edad de 85 años.

La noticia de la muerte de Madden fue confirmada recientemente por la National Football League (NFL). La organización deportiva presentó su pésame y dijo que «nadie amaba el fútbol como lo hizo El Entrenador. Él ERA fútbol».

La carrera como jugador de Madden fue muy corta, pero tuvo una época muy exitosa dirigiendo a los Raiders de Oakland y otros equipos. Posteriormente, se volvió comentarista deportivo para cadenas deportivas como FOX, CBS, ABC y NBC.

La historia de John Madden Football (y posteriormente Madden NFL)

Fue el reconocimiento de Madden como un ícono de la franquicia lo que hizo que también marcara historia en la industria de los videojuegos. Trip Hawkings, el fundador de Electronic Arts, pretendía hacer un juego de simulación de fútbol americano. Por eso, en 1984 decidió contactar a John Madden para venderle la idea de un juego de simulación de fútbol. El mismo personaje repetiría toda su vida la idea de que este sería una herramienta educativa para conocer el deporte.

No obstante, no sería una tarea fácil. En esa época los computadores tenían un rendimiento muy básico a comparación de las consolas de Nintendo y/o Sega. Por lo tanto, se propuso en un inicio que el posible título se lanzara con solo seis o siete jugadores por cada equipo. Esto molestó a Madden, pues se negaba a la idea de lanzar un juego que no tuviera los típicos 11 jugadores por equipo en el fútbol americano: “no voy a poner mi nombre si no es real”.

Debido a eso y a problemas legales con Bethesda Softworks (que participó parcialmente en el desarrollo), el juego tardó tres años en ver la luz. Finalmente, John Madden Football fue estrenado en computadores Apple II en 1988.

Hoy la franquicia de Madden NFL ha vendido más de 250 millones de copias en más de 40 títulos. Su más reciente lanzamiento fue Madden NFL 22 en agosto de 2021.

Fuente: National Football League