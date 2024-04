Creen un adorable refugio para ranas en Switch y Steam con Kamaeru: A Frog Refuge

A pesar de los viscosas que son, las ranas también pueden ser bastante adorables y hay quienes aman a muerte estos pequeños anfibios. Este título es perfecto para ellos. Como su nombre sugiere, Kamaeru: A Frog Refuge es un juego en el que tenemos que crear y administrar un refugio para ranas en PC (Steam) y Nintendo Switch.

Pueden ver el tráiler de este relajante título a continuación.

Esta juego es obra del estudio Humble Reeds y será distribuido por Armor Games Studios. Es un ‘farming sim’ al estilo de Stardew Valley en el que tenemos que restaurar un pantano para atraer ranas, criarlas para coleccionar hasta 500 tipos diferentes y crear todo tipo de muebles, atracciones y decoraciones para ellas.

Si este juego les llama la atención, pueden probar una demo y agregarlo a su lista de desados en Steam.

El juego Kamaeru: A Frog Refuge todavía no tiene una fecha de lanzamiento definida, pero la salida de este simulador de refugio para ranas está programada para Nintendo Switch y para PC mediante Steam a mediados de 2024. No hay noticias de su posible llegada a otras plataformas, pero no perdemos las esperanzas de verlo algún día en PlayStation y en Xbox.