Ken y Roberta Williams harán su primer juego juntos en 20 años

Los nombres de Ken y Roberta Williams, fundadores de Sierra On-Line, son unos de los más importantes en la historia de los videojuegos. A esta pareja le debemos algunos de los más importantes títulos de PC de los años ochenta y noventa. Ahora, más de 20 años después de su retiro, volverán a trabajar juntos en un videojuego.

Mediante un comunicado, los Williams anunciaron The Secret, un juego «con mucho sabor de Sierra» en el que comenzaron a trabajar junto al artista 3D Marcus Maximus Mera, también conocido como ‘Dr. Guillotine’.

Sobre este nuevo proyecto, Ken Williams dijo lo siguiente:

«A Roberta y a mi nos han preguntado por décadas si volveremos a producir un juego y hemos dicho firmemente que no. Esto cambió recientemente cuando Roberta tuvo una idea astuta para un juego. Al mismo tiempo, me he divertido aprendiendo a trabajar con el motor Unity 3D».