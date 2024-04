Kingdom Come: Deliverance II, vimos de primera mano el que promete ser “la experiencia medieval definitiva”

La recien anunciada secuela del RPG medieval de tono realista ya se dejó ver. Tuvimos la oportunidad de presenciar una transmisión especial de Kingdom Come: Deliverance 2 con su director Daniel Vavra. Él nos presentó el que podría ser uno de los grandes juegos del 2024.

Hay que recordar que el título original de Warhorse Studios, lanzado hace 6 años, prometía ser la experiencia medieval definitiva. Con una visualización en primera persona y sin elementos mágicos —que son comunes en este tipo de juegos— ofrecía una interesante propuesta y se convirtió en uno de los mejores RPGs del 2018. Esta secuela duplica la apuesta y trae muchas ideas que en su momento no fueron posibles en su primer intento, comentó su desarrollador.

Un Mundo Abierto masivo y un protagonista ya conocido.

Lo primero es lo masivo que resulta. Este RPG no solo mejora el apartado gráfico, como es de esperarse, sino que también amplía las libertades del jugador en un vasto mundo abierto. «Hemos demostrado que la premisa de Kingdom Come funciona y ahora podemos elevarla a nuevos niveles», dijo Vavra. Esta secuela ofrece la posibilidad de explorar y actuar libremente, permitiendo a los jugadores ser desde un noble caballero hasta un ladrón astuto, impactando directamente en cómo el mundo responde a sus acciones.

El juego promete una rica variedad de escenarios, desde bulliciosas ciudades y entornos mineros hasta bosques densos repletos de fauna salvaje, ruinas antiguas y secretos ocultos. Dicen sus desarrolladores que cada lugar está diseñado para ofrecer desafíos únicos y oportunidades de exploración, garantizando que cada jugador pueda escribir “su propia leyenda” en este mundo medieval.

En Kingdon Come: Deliverance 2, retomamos la historia de Henry, el protagonista del primer juego y su enfrentamiento contra Segismundo el Zorro Rojo, Rey de Hungria. Esto no será un problema para los nuevos jugadores, pues el juego pondrá de alguna forma al día a los que no vivieron la historia de la primera entrega. Otra de las novedades es el poder personalizar a Henry casi por completo. Podemos modificar sus habilidades y apariencia hasta participar en actividades como la herrería, el tiro con arco y la elaboración de pociones.

Combate más dinámico

El combate retoma la complejidad del juego original, con un enfoque en la precisión del uso de espadas en primera persona donde la rapidez y la estrategia son cruciales. Nuevas adiciones como ballestas y unas arcaicas armas de fuego enriquecen las tácticas disponibles. La inmersión se profundiza con un sistema de crimen renovado. Las acciones del jugador —como robar o causar problemas— alteran su reputación a lo largo del reino de Bohemia. Las respuestas de Henry a estas percepciones también son más variadas, añadiendo profundidad al desarrollo del personaje.

La inmersión se ve reforzada por detalles meticulosos en armas, armaduras y animaciones realistas potenciadas por el CryEngine. Su obtejtivo es capturar la esencia de la Bohemia del siglo XV con la mayor fidelidad posible. La banda sonora orquestal de Jan Volta —que hizo una breve aparición en la presentación— acompaña esta ambientación. Añade una capa emocional, con ritmos muy tradicionales de la región, que complementa la narrativa y la estética del juego.

La expectativa es alta

La imponente presentación solo deja buenas sensaciones del juego. Daniel Vávra ha trabajado junto a un equipo de 250 desarrolladores durante seis años para llevar a cabo esta ambiciosa secuela que describe como «la aventura definitiva de RPG medieval». Con esta base, Kingdom Come: Deliverance 2 no solo busca continuar la historia iniciada en 2018. Quiere establecer un nuevo estándar en juegos de rol con raíces históricas y mecánicas de juego que reflejan las verdaderas consecuencias de las elecciones del jugador. El juego se espera, esté disponible para finales de este año en PC, PS5 y Xbox Series X|S.