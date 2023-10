Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged – Reseña

En apariencia, podríamos decir que Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged es solo una expansión del juego de 2021 desarrollado por Milestone. Puede que así sea, pero eso no es necesariamente algo negativo, teniendo en cuenta la cantidad de contenido y desbloqueables que ofrece esta nueva entrega. Un paraíso para amantes de los autos Hot Wheels de Mattel, que volvieron con éxito al mundo de los videojuegos gracias a la primera iteración de la serie Unleashed.

Que Milestone «juegue» con autos de juguete, a diferencia de otras más serias franquicias como WRC o MotoGP, no quiere decir que se tome las cosas a la ligera. Décadas atrás, cuando hablábamos de videojuegos con autos a escala el mayor exponente era Micro Machines. Hoy podemos decir que Hot Wheels ha retomado esa corona y no basándose simplemente en la popularidad de los go-karts que tanto abundan. Podríamos incluso decir que en cierta manera corre a la par de F-Zero o WipEout, y en la variedad de pistas está el placer.

Acepta el reto

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged retoma la obsesión coleccionista brindándonos más de 130 vehículos a disposición, algunos de ellos licenciados de otras marcas y propiedades. Un auto Gucci o Snoopy en su casa sobre ruedas, no hay problema y date gusto. La experiencia de comprar y destapar un auto Hot Wheels real sigue intacta, ya que todo el catálogo del juego está basado en sus productos reales. Aunque al comienzo del juego nos regalan varios tipos de autos, con el dinero ganado en las carreras y el modo campaña podemos comprar muchos más.

Los precios digitales en dinero de juego no son exorbitantes, así que es posible armar una buena colección y personalizar nuestros autos favoritos. La personalización no solo aplica al ámbito estético, sino a la maniobrabilidad, impulso y resistencia a los obstáculos. Para esto se necesitan puntos de habilidad que –como el dinero– se consiguen ganando carreras y avanzando en la campaña principal. Por supuesto es poco probable que los recursos alcancen para personalizar todos los autos, a menos que «grindear» múltiples carreras sea lo tuyo.

Entre los vehículos también encontramos los que en el anterior juego eran parte de los contenidos descargables, como los Monster Trucks y otros de la cultura pop. Vehículos todoterreno y motocicletas se suman a Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, cada uno con su propio estilo de manejo. El árbol de habilidades aplica del mismo modo en este tipo de vehículos monoplaza. Como es común que según el reto a enfrentar necesitemos una categoría especial, lo más práctico es armar un equipo vehicular que cubra todos los campos.

El mundo es tu campo de juego

El concepto base de Hot Wheels además de los autos coleccionables son las pistas armables. La serie Unleashed las exagera por el bien de la jugabilidad, pues además de carriles amplios, obstáculos y enormes elementos decorativos, la extensión de las pistas se toma amplios escenarios del mundo real. El jardín de una casa, un campo de minigolf, un salón arcade, una estación de gasolina y un museo de historia natural son los nuevos ambientes sobre los que posan las pistas. El juego aborda todas las libertades necesarias para hacer las pistas acrobáticas y divertidas.

De lo más interesante es que no solo corremos sobre las predefinidas pistas de plástico, también a través de estos escenarios. En las carreras esto puede jugar una mala pasada, ya que de no conocer la ruta, los pilotos pueden desviarse con facilidad o ejecutar los saltos de forma equivocada. Porque sí, en este juego es importante aprender a saltar y conocer la física de cada vehículo. En los autos tradicionales esto no supone un problema, o los Monster Trucks que por inercia son pesados. Sin embargo, autos especiales e incluso legendarios son otro asunto al momento de conducir.

En los recorridos de puntos de ruta donde el objetivo es alcanzarlos en el menor tiempo posible, es más factible llegar a conocer los escenarios en su totalidad, ya que los desvíos son intencionales y no solo parte del fondo. Estos mismos ambientes son el lienzo a la hora de crear y editar nuestras propias pistas, mismas que se pueden compartir en línea o jugar localmente. Es posible buscar pistas creadas por la comunidad, darles ‘me gusta’, elegir las más populares y descubrir los grandes dotes creativos de los jugadores.

Como en las pìstas reales, podemos usar giros, curvas, aceleradores y criaturas gigantes (obstáculos). Así como elementos interactivos al estilo de tornados, fantasmas, veneno, hielo, imanes, resortes y así. Esta mezcla de pistas reales con lo propio de un videojuego es la que pone en la balanza correcta a Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged. No usa los poderes vistos en los juegos de go-karts, pero enfatiza en la velocidad y el control de los vehículos. El derrape sigue siendo esencial y ayuda a mantener lleno el medidor de impulso.

Al derrape e impulso se suman los acelerados choques laterales y saltos. Ya sea para evitar barreras, cruzar rampas, encontrar atajos o sacar a los rivales de la pista. Algunas secciones de salto pueden ser engañosas en pistas con áreas de gravedad. Ninguna de estas pistas sería aprovechada sin los autos, que cuentan con las mismas opciones de edición, uso de ‘stickers’ también personalizables y diseño de vehículos compuestos de diversas partes.

El modo campaña posee un sistema de progreso, recompensas, misiones y retos de un juego como servicio. La historia contada a modo de cómic nos pone a combatir a las criaturas gigantes de las pistas reales. Para ello hay que ganar carreras, superar misiones secundarias y conseguir mejores autos que nos permitan avanzar de nivel. Es recomendable pasar por este modo antes de lanzarse a las carreras en línea o locales. Nunca está de más aprender a ser un buen piloto.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged 8.3/10 Nota Lo que nos gustó - La colección de autos.

- Pistas y escenarios vistosos.

- Modo local en pantalla dividida.

- El editor de pistas incentiva la creatividad. Lo que no nos gustó - "Grindeo" para mejorar los vehículos.

- Ciertas carreras pueden ser confusas. En resumen Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged es una buena continuación de su predecesor en materia de autos, pistas, editores y modos de juego. No se diferencia abruptamente del mismo, pero Milestone sabe mantener a los jugadores interesados en coleccionar los vehículos o cumplir las diferentes misiones de campaña. La mejora de autos puede requerir "grindear" más de lo normal en carreras para conseguir las partes necesarias. Las pistas y sus versiones alternativas, son de los mayores elementos para resaltar.

Reseña hecha con una copia digital de Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged para PS4/PS5 brindada por Plaion. El juego también está disponible para Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.