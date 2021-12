Entre los montones de juegos de plataformas «con mascotas» que dominaron el mundo de los videojuegos en los años noventa y comienzos de los dosmil, hay uno que resalta por su carisma y originalidad. Hablamos de Klonoa, protagonista de una divertida saga que nos hace mucha falta, pero que podría regresar pronto en un nuevo juego.

La publicación Gematsu descubrió que Bandai Namco aprobó dos nuevas marcas registradas relacionadas con la franquicia en Canadá y Europa este mes. Estas se refieren al nombre «Klonoa Phantasy Reverie» en referencia a «videojuegos y servicios de entretenimiento».

Un nuevo juego de Klonoa ha sido rumoreado desde septiembre de 2019, cuando Bandai Namco aprobó en Japón la marca registrada ‘Klonoa Encore‘. En 2021 hizo lo mismo con ‘Wahoo Encore‘ —una referencia a la expresión del protagonista— y ‘1 & 2 Encore‘. Estos nombres sugieren que la empresa tiene o tenía planes de lanzar una compilación de juegos de la saga.

De momento, no hay un comunicado oficial que confirme que hay un nuevo juego de Klonoa en desarrollo, pero estas marcas registradas parecen sugerir que así es. El último proyecto relacionado con el personaje fue un ‘anime’ que no llegó a las pantallas, pues fue cancelado en 2019. No lo hemos visto en el mundo de los videojuegos desde hace 13 años, cuando pudimos jugar un ‘remake’ del título original en Nintendo Wii.

Sigan pendientes de GamerFocus, pues les informaremos sobre el regreso de Klonoa tan pronto sea oficial la noticia de su nuevo juego.

Via: Gematsu

Fuente: base de datos de marcas registradas Wipo