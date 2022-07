League of Legends: ¿cómo funciona la pasiva de experiencia de Nilah?

Hace poco tiempo a League of Legends llegó una nueva campeona diseñada para el carril inferior llamada Nilah, que como revelamos en la nota sobre sus habilidades, tiene una bonificación de experiencia en su pasiva.

La pasiva dice lo siguiente: “cuando Nilah mata a un súbdito, ella y su aliado más cercano obtienen un 50% de la experiencia que normalmente perderían al compartir el asesinato”. Esto puede ser confuso para más de un jugador, por lo que en esta guía explicaremos cómo funciona exactamente dicha pasiva.

Habilidad pasiva de Nilah: Felicidad Infinita.

Pero antes de indicar como interactúa la pasiva de Nilah con una partida, hace falta explicar cómo funciona el sistema de experiencia en general de League of Legends.

¿Cómo funciona la experiencia en League of Legends?

Puntos de experiencia necesarios para alcanzar cualquier nivel. La tabla de la derecha es la cantidad de puntos acumulativos para llegar hasta un determinado nivel.

El principio más básico de la experiencia en el juego es que es un elemento que permite a los campeones subir de nivel. Esto permite que mejoren sus estadísticas (vida, daño de ataque, armadura, etc.) Los campeones inician una partida con 0 puntos de experiencia y para subir de nivel necesitan ganar una determinada cantidad, la cual aumenta por nivel. TODOS los campeones suben de nivel con la misma cantidad de puntos de experiencia.

Un campeón gana experiencia cuando está a cierta distancia de algo que muere. Esto puede ser un centinela, un súbdito o un campeón enemigo. Para esto, no hace falta realizar el último golpe, pues con estar presente ya gana la experiencia (no confundir con el oro que otorga el último golpe). El rango de este efecto es 1.100 unidades, que es poco menos del doble del rango de ataque básico de Caitlyn. En otras palabras, para subir de nivel solo hay que estar presente en una línea procurando no apartarse tanto (no estamos contando con la ganancia de los monstruos de la jungla).

Rango de ataque de Caitlyn: 650.

Sumado a esto, debemos tener en cuenta que en las líneas superior e inferior suben de nivel más rápido que el carril inferior. Esto pasa por un fenómeno que ocurre a la hora de compartir la experiencia. Básicamente, si más de un campeón está presente cuando algo muere, la experiencia se divide en partes iguales (50% en el carril inferior). Sin embargo, a esto se le suma un bono de 24,73% que también se comparte en partes iguales entre todos los presentes. Es decir, si solo hay dos campeones en una línea, les llega el 62,36% de la experiencia normal (50% sumado a 12,36%). Si estuvieran los cinco de un equipo, solo les llegaría un 24,9% (20% más 4,94%).

Básicamente, si un súbdito diera 100 puntos de experiencia, solo llegarían 62 puntos al ADC y al soporte.

¿En qué mejora la pasiva de Nilah?

Básicamente lo que hace el juego con la pasiva de Nilah es calcular el número de puntos que se pierden por compartir experiencia. Regresando al caso de los súbditos de 100 puntos de experiencia, si se ganan 62 de esos puntos, se estarían perdiendo unos 38. Estos 38 se dividirían también entre el ADC y el soporte (19), por lo que cada uno obtendría 81 (62 + 19).

El caso es que cada súbdito aporta una cantidad de experiencia distinta. Hay cuatro tipos: mago, cuerpo a cuerpo, asedio (conocido como ‘cannon’) y el súper súbdito. Las cantidades de experiencia que dan cada uno se pueden revisar en esta tabla:

Distribución de experiencia para una línea en solitario (superior, central), un carril inferior y un carril inferior con Nilah.

Usando la ventaja

Evidentemente Nilah gana más experiencia, lo que le da una ventaja a la hora de pelear en su línea. Por ejemplo, para llegar a nivel dos, todos los campeones requieren 280 puntos de experiencia. Un carril inferior normal logra esto al matar a la segunda oleada de súbditos más tres súbditos cuerpo a cuerpo. Nilah alcanza esto con un súbdito menos.

La diferencia clara es al nivel tres, cuando necesitamos haber acumulado 660 de experiencia. Esto otros campeones lo logran al llegar a la cuarta oleada y matar tres súbditos cuerpo a cuerpo. Nilah se adelanta, pues solo necesita matar la mitad de la tercera oleada (asedio incluido) para subir al nivel tres. Este momento es fuertísimo, ya que su kit de habilidades le permite entrar sobre el enemigo de forma efectiva y sufriendo menos daño. Si tiene apoyo de su soporte, es probable que gane la pelea.

League of Legends: Ganancia de experiencia de un carril inferior normal frente a la de uno con Nilah. Ella avanza de nivel mucho más rápido.

Lo mismo pasa al nivel seis, que requiere un acumulado de 2400 de experiencia. Mientras Nilah solo necesita llegar a la oleada 10 para desbloquear su R, otras ‘bot lanes’ deben esperar hasta la oleada 13. Es una gran ventana a través de la cual Nilah y su soporte pueden tratar de lanzarse sobre el enemigo.

Para contrarrestarla, hay que hostigarla en fase de líneas. Su rango de ataque es muy corto, por lo que a menudo puede ser víctima de ataques constantes que la obliguen a irse de línea y volver a base. Haciendo esto constantemente ya no tendrá su ventaja natural.

