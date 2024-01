Así serán los compañeros mascotas en League of Legends: Wild Rift

Si necesitan algo de compañía a la hora de cargar contra una torreta o no quieren ir solos a la jungla, pronto habrá quien esté a su lado en cada momento. Los jugadores de la beta de League of Legends: Wild Rift, la versión de LoL para teléfonos y dispositivos móviles, ya conocieron a los compañeros mascotas que llegarán pronto al juego.

Gracias a la cuenta de Twitter SkinSpotlights pudimos conocer los primeros detalles sobre cómo funcionarán estas adorables criaturas que se mantendrán a nuestro lado durante las partidas.

Los compañeros nos seguirán durante toda la partida para animarnos.

A pesar de que están con nosotros todo el tiempo, no revelarán nuestra posición. Si un rival no pueden ver a nuestro personaje, tampoco verá nuestra mascota.

Si entramos en un combate, el compañero desaparecerá de vista para no distraernos.

Podemos elegir si mostrar o no el compañero en la pantalla de configuración del juego.

Como pueden ver, los compañeros mascotas no influirán de forma jugable en nuestras partidas de League of Legends: Wild Rift y son más bien un elemento cosmético. Algunos fanáticos del juego los han comparado con una mecánica del modo ARAM y otros han expresado su molestia con esto porque los consideran como «otra forma de sacarle dinero a los jugadores». No se ha aclarado exactamente cómo los conseguiremos, pero lo más probable es que sí estarían relacionados con algún modo de monetización. Esta noticia llega justo en medio de una oleada de quejas por los sistemas de compra en otros juegos de Riot Games.

Por su parte, los jugadores de LoL están lamentando que los compañeros mascotas no hayan sido anunciados para la versión del juego en PC.