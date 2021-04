Wild Rift: estos son los cambios que llegarán con la versión 2.2b

Hace un par de semanas, League of Legends: Wild Rift —la versión para dispositivos móviles del popular MOBA de Riot Games— recibió su parche 2.2a. Este no solo corrigió varios errores y rebalanceó a varios campeones, sino que añadió varias novedades en materia de jugabilidad. Por supuesto, eso no sería lo último que recibiría el popular MOBA.

A través de un comunicado, Riot Games ha revelado todo lo que llegará a League of Legends: Wild Rift cortesía del parche 2.2b. Similar a la anterior actualización, traerá varias novedades en materia jugabilidad. Esto incluye dos nuevos campeones y una mecánica de juego inédita.

¿Qué campeones llegarán?

La versión 2.2b de Wild Rift supondrá el debut de dos campeones: Rengar y Kha’Zix. Ambos personajes estarán disponibles desde el 6 de mayo a las 7:00 PM (hora Colombia/México).

¿Qué aspectos llegarán?

Janna Reportera del Clima

Programa Nami

Darius Rey Divino

Garen Rey Divino

Kha’Zix Pétalos Mortales

Rengar Cazador Nocturno

Estos aspectos llegarán durante la versión 2.2b de Wild Rift.

¿Qué objetos llegarán?

Íconos: Saqueador del Vacío, Orgullo Acechante, Depredador Alfa*, Rey de la Grieta**

Saqueador del Vacío, Orgullo Acechante, Depredador Alfa*, Rey de la Grieta** Gestos: ¡Je!, Hora de Jugar, Asaltante Adorable

¡Je!, Hora de Jugar, Asaltante Adorable Marcas de aparición: Orgullo Acechante, Saqueador del Vacío

Orgullo Acechante, Saqueador del Vacío Bordes de ícono: Comienza la Cacería

Comienza la Cacería Chucherías: Caballero Lobo, León Celestial, Ala del Vacío, Colección de Trofeos

Estos objetos llegarán durante la versión 2.2b de Wild Rift.

¿Qué eventos llegarán?

A partir del 6 de mayo, los jugadores de League of Legends: Wild Rift podrán participar en el evento “Maestros de la cacería”. Por el momento, solo se se sabe que involucrará a dos cazadores natos. Lo más probable es que se trate de los mencionados Rengar y Kha’Zix.

¿Qué cambios recibieron los campeones?

Los siguientes campeones han recibido cambios: Darius, Draven, Evelynn, Galio, Katarina, Leona, Teemo, Ziggs, Ashe, Tristana, Varus, Vayne y Xayah. Para ver todos los cambios que recibieron, los invitamos a leer las notas del parche 2.2b de League of Legends: Wild Rift.

¿Qué cambios recibieron los objetos, las runas y los hechizos de League of Legends: Wild Rift?

Por un lado, los costos de los objetos Pebetero Ardiente y Eco Armónico han aumentado. Por otro, la duración de las acumulaciones de la runa Conquistador ha sido reducida. Sin embargo, el tiempo de enfriamiento del hechizo Barrera ha sido incrementado.

¿Qué cambios recibieron los sistemas de juego?

Con la llegada de Rengar y Kha’Zix a League of Legends: Wild Rift, también debutará una nueva mecánica de juego: Duelo de Némesis. Por medio de esta, podrá activarse un evento de Duelo de Némesis cuando dos campeones cumplan las siguientes condiciones:

Ambos son de nivel 13 o superior.

Ninguno ha infligido o recibido daño de campeones durante 5 segundos.

Ambos están con vida.

Ambos están separados por al menos 16 unidades.

Un campeón ganará el evento Duelo de Némesis cuando el rival muera a los 3 segundos siguientes de recibir daño del campeón ganador. Pronto se revelarán más detalles.

El primer Duelo de Némesis en Wild Rift es “¡Comienza la cacería!” e involucrará a los campeones que llegarán en la versión 2.2b: Rengar y Kha’Zix. He aquí las recompensas:

Si Rengar gana, Rengar obtiene automáticamente Ferocidad durante Adrenalina del Cazador.

Si Kha’Zix gana, obtiene un punto de evolución adicional.

Como si no fuera suficiente, los dragones Infernales y de las Nubes han sido ‘nerfeados’.

¿Cómo será la rotación de héroes durante mayo (2021)?

Del 29 de abril al 5 de mayo: Ezreal, Jarvan IV, Jhin, Leona, Lee Sin, Malphite, Orianna, Seraphine, Rakan y Teemo

Ezreal, Jarvan IV, Jhin, Leona, Lee Sin, Malphite, Orianna, Seraphine, Rakan y Teemo Del 6 al 12 de mayo: Amumu, Camille, Draven, Katarina, Kennen, Lulu, Nami, Rammus, Vayne y Zed

League of Legends: Wild Rift ya está disponible para dispositivos Android y iOS.

Fuente: página oficial de Wild Rift