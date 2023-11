Lords of the Fallen – Reseña

El primer juego de la franquicia Lords of the Fallen fue lanzado en el 2014. Sin embargo, lejos de ser un éxito, se puede decir que obtuvo opiniones divididas. No obstante, esto no detuvo a CI Games en el desarrollo de una secuela. Ya que, en el mismo 2014 anunciaron el desarrollo de un nuevo juego. Luego de varios retrasos, reducción del equipo a cargo del proyecto y un cambio de estudio desarrollador en el 2022 se conoció que el nuevo Lords of the Fallen fue desarrollado en Unreal Engine 5 y que en vez de una secuela sería un ‘reboot’. Así que en nuestra reseña del ‘reboot’ de Lords of the Fallen conoceremos si este juego presenta una idea fresca a un subgénero que ha sido bombardeado con toda clase de juegos en la última década.

Hexworks es ahora el encargado principal del desarrollo de este reinicio de Lord of the Fallen.

Dos mundos para interactuar

El mundo de Lords of the Fallen está dividido en zonas interconectadas, extensas y con un diseño de niveles vertical y repleto de secretos. Entre estos secretos destacamos los 35 jefes que tiene Lords of the Fallen, los cuales cuentan con un gran diseño y uno que otro es lo suficiente memorable y original para incluso estar al nivel de algunos de los enemigos finales diseñados por From Software.

Como es de esperarse, la estructura de Lords of the Fallen es similar a la de un Dark Souls. Así que nosotros tendremos acceso a un nexo central donde los jugadores pueden descansar, comprar o mejorar objetos y hablar con personajes (NPC). Pero esto no significa que Hexworks no tenga ideas nuevas. Ya que, Lords of the Fallen sí las tiene y son lo suficientemente interesantes para brindarle al juego una identidad propia y hasta agrega elementos nuevos a un género que después de Elden Ring parecía que había su techo.

Hacer un parry en Lords of the Fallen no es complicado, gracias a la generosa ventana de ejecución con la cuenta el juego de Hexworks.



La lámpara Umbral es una de las mecánicas centrales de Lords of the Fallen y a su vez es aquella que le brinda esa identidad propia de la que anteriormente hablamos. Esto debido a que en Lords of the Fallen existen dos realidades. Estas son Axioma y Umbral. Si mueres en Axioma, vas a Umbral. Mientras tanto, si mueres en Umbral, es el fin de la partida y regresaremos al vestigio —o hoguera para aquellos que siempre hacen un símil con la franquicia de From Software—.

El Umbral es tan injusto como gratifícante

Pero el reino Umbral es más que una segunda oportunidad con un lúgubre filtro para los jugadores. La lámpara Umbral se puede usar de varias maneras. Con ella podremos viajar entre Axioma y el Umbral, para explorar zonas ocultas y para enfrentarse a enemigos desafiantes. Adicionalmente, si activamos la lampara en Axioma podremos explorar en tiempo real una pequeña parte del umbral para por ejemplo abrir caminos cerrados en Axioma.

Al cubrirnos de ataques enemigos una parte de nuestra barra de vida se convertirá en salud atrofiada. En este estado nuestra vida se recupera si acertamos un golpe a un enemigo.

En el Umbral, el jugador puede usar la lámpara para atacar a sus enemigos. Esto sacará a relucir su punto débil y nosotros podremos exorcizarlos de una manera más efectiva. Con la lámpara en el Umbral también se podrá absorber energía astral. Esto nos servirá para convertir nuestra salud perdida en salud atrofiada. Esto hace que nuestras transiciones de un lugar a otro estén dentro de la táctica para atacar una nueva zona o que a veces se reexplore una ya visitada en otro mundo para ver cambios, rutas u objetos que puedan estar ocultos.

Diseño artístico sobresaliente

Aquí el juego destaca a nivel técnico, ya que ejecuta de manera eficiente la jugabilidad entre los dos mundos y gracias al uso del SSD, el cual es sugerido por el desarrollador —aunque también dice que el juego es compatible con unidades de almacenamiento mecánicas (HDD)—, las transiciones son dinámicas y no rompen en absoluto con la jugabilidad. Sin embargo, mientras más tiempo pasemos en el umbral más enemigos nos atacarán. Esto en algunas ocasiones hace que el juego tenga varios bajones de FPS debida a la gran cantidad de enemigos y lo detalladas que pueden ser algunas de las areas en el Umbral. Un PC de gama media por más que tenga activada ayudas de rendimiento sufrirá inevitablemente de estas caídas de fotogramas.

Cabe resaltar, las mejoras de calidad de vida que Lords of the Fallen agrega a al género. Estas están presentes en el sistema de magias, el cual al adoptar una forma con el catalizador mágico cambia la función de nuestros botones de ataque al hechizo que nosotros le asignemos. Otras mejoras, las encontramos en el multijugador. En Lords of the Fallen si el jugador al que estamos ayudando (huésped) muere no nos saca de la partida, en vez de eso nos teletransporta al último vestigio. Adicionalmente, si nosotros morimos en el mundo al que visitamos, el huésped podrá revivirnos. Por último, invadir o ayudar a otros jugadores nos premiará con objetos exclusivos. Esto es un gran aliciente para que los jugadores se animen a probar este aspecto del juego.

El combate en Lords of the Fallen es variado y satisfactorio, ofreciendo múltiples opciones al jugador. Sin embargo, en algunas ocasiones, nos encontramos con enfrentamientos en espacios reducidos, lo que —dependiendo los enemigos— puede hacer que las batallas sean injustas y esto desemboca en un incremento artificial de la jugabilidad. En Lords of the Fallen, existen areas difíciles, pero los pantanos fueron una de las zonas que se quedaron pegadas en nuestra retina. Esto gracias a su dificultad, ya que los pantanos están llenos de enemigos que disparan a distancia y emiten veneno entre otros problemas que tendremos que atravesar. Al final, hasta luego de pasar zonas tan complejas como esta, la progresión deja una grata sensación en el jugador.

Lords of the Fallen 8.5/10 Nota Lo que nos gustó - Dirección artística.

- Enfrentamientos contra jefes variados y algunos memorables.

- Mejoras de calidad de vida que esperamos sean aprovechadas en futuros juegos del género

Lo que no nos gustó - Algunas secciones son innecesariamente largas.

- Como hay jefes buenos, hay otros muy olvidables.

- Caídas de fotogramas en algunas zonas.

- Poca variedad de enemigos. En resumen Lords of the Fallen no es solamente una clara evolución —en comparación con el juego del 2014— Hexworks ha logrado desarrollar un juego con una jugabilidad sólida —con uno que otro detalle original— y un mundo vasto y detallado que invita a ser explorado. No obstante, Lords of the Fallen no está exento de defectos. El juego sufre de algunos problemas técnicos y no está del todo optimizado para computadores poco robustos. Si son entusiastas de este género debemos decir que Lords of the Fallen es una de las mejores opciones del 2023.

Reseña hecha con una copia digital de Lords of the Fallen para Steam brindada por CI Games. Este juego también está disponible para Xbox Series S|X y PlayStation 5.