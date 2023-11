Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – Reseña

Hace cinco años —o siete en japón— fue lanzado Yakuza 6: The Song of Life, la última entrega principal de la franquicia —ahora conocida como Like a Dragon— protagonizada por Kazuma Kiryu. Ahora, la historia principal es protagonizada por Ichiban Kasuga —Donzoko no Ryū— y el cambio de protagonista ha trascendido hasta el género del propio juego. Ya que, desde Yakuza: Like a Dragon (2020) los juegos principales de la franquicia son un RPG por turnos. Este cambio, según Toshihiro Nagoshi —creador de la saga Yakuza— fue gracias a una broma. Lo cierto es que el cambio en la jugabilidad de la franquicia, no solo nos gustó a nosotros, sino también a gran parte del público. Sin embargo, por más carismático que sea Ichiban Kasuga, muchos extrañan al Dragón de Dojima.

El ‘opening’ de Like a Dragon Gaiden se llama «Katatoki« (momento) y es interpretado por el rapero norteamericano J.I.D y Yōjirō Noda —líder de la agrupación RADWIMPS—.

Cabe resaltar, antes de iniciar nuestra reseña o análisis, que la semana pasada Masayoshi Yokoyama reveló que Like a Dragon Gaiden en un inicio fue considerado como un DLC para Infinite Wealth. Adicionalmente, Yokoyama agregó que el desarrollo de este juego ha sido completado en seis meses. Esto ha puesto a pensar a muchos fanáticos cuánto dura o tarda uno en completar o terminar Like a Dragon Gaiden. Así que en nuestra reseña o análisis de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name conoceremos si este «pensado DLC» sí merece ser considerado un digno regreso del Dragón de Dojima.

La unión del camino de Kiryu e Ichiban

El lider del clan Kijin, Homare Nishitani III (Kim Jae-wook), será otra piedra en nuestros zapatos.

Al final de Yakuza 6: The Song of Life, Kazuma Kiryu decide fingir su muerte. Esto debido a que el conoce el Secreto de Onomichi, el cual es la verdad sobre las actividades de la facción Daidoji en la postguerra (WWII). Esto hace que la vida de Kiryu y todos los que le rodean este siempre en peligro. Sin embargo, el nuevo sucesor de la facción Daidoji le ofrece a Kiryu que finja su muerte y se convierta en el discípulo número 100 del Templo Daidoji. Kiryu, al final de la sexta entrega, acepta para proteger a su hija adoptiva Haruka, a su nieto Haruto y a los demás huérfanos del orfanato Morning Glory de futuros daños a manos de sus enemigos.

Yuki Tsuruno, interpretado por Yoshiyuki Yamaguchi, es uno de los personajes más carismáticos del juego.

La historia de Like a Dragon Gaiden, inicia en el 2019 cuando Kiryu adopta el nombre de Joryu para trabajar al servicio de la facción Daidoji. No obstante, esto se ve interrumpido por la alianza Omi, la cual localiza a Kiryu para pedir su ayuda. Así que en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name conoceremos los acontecimientos que desembocaron en el primer encuentro entre Kasuga y Kiryu. Todo esto mientras conocemos a fondo cómo se siente Kiryu en su nueva vida alejado de sus seres más queridos. Adicionalmente, no es un secreto, que la historia de Like a Dragon Gaiden conecta directamente con Infinite Wealth. Así que antes de viajar a Hawai, veremos como el viejo tío Kaz logró salir de su anonimato y empezar a vivir una nueva vida.

Like a Dragon Gaiden es una gran introducción de la leyenda de Kiryu a una nueva generación

En Like a Dragon Gaiden, Sega a vuelto a introducir doblaje en ingles y entre las voces destacamos la de Kazuma Kiryu interpretada por Yong Yea.

En la historia Like a Dragon Gaiden hay constantes referencias al pasado de Kiryu, las cuales no son una barrera para que los nuevos en la franquicia entiendan la trama. Adicionalmente, el juego se encarga de poner al corriente al jugador de algunos de los enfrentamientos más memorables del legendario Dragón de Dojima y de su paso por el mundo de Pocket Circuit. Claro está, que no todo en la historia de Like a Dragon Gaiden está conectado al pasado de Kiryu o a la historia de Kasuga. Ya que conoceremos un lúgubre lugar conocido como el Castillo.

El castillo es la segunda locación donde se desarrolla la historia de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Pero bueno no todo es drama en esta franquicia, ya que gran parte de la esencia radica en lo divertido que es adentrarse en la ciudad y conocer a los personajes que habitan en ella. La mayor parte del tiempo lo pasaremos en Sotenbori. Aquí tendremos que hacer crecer la red de Akame. Esta es una red que ayuda a los indigentes de Sotenbori y crea con ellos una cadena de información aprovechando que están en todos lados.

Sotenbori está basada en Dotonbori que se encuentra en el distrito Namba en Osaka.

La red Akame nos dará puntos por las misiones principales y secundarias que completemos, los cuales podremos que gastar junto a nuestro dinero para hacer mejoras a nuestros estilos de pelea o estadísticas generales. Adicionalmente, la red Akame cuenta con una tienda de objetos y menús de seguimiento de los objetivos secundarios.

Pelas, distracciones y exploración

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

En Like a Dragon Gaiden tendremos dos estilos de pelea a nuestra disposición. El primero es el clásico cuerpo a cuerpo de Kiryu (Yakuza) y el segundo es el estilo Agente. En este podremos usar varios artilugios —dignos de un 007— para atacar a grandes cantidades de enemigos. Sin embargo, para enfrentamientos 1 Vs 1 es más efectivo el estilo del Dragón de Dojima. Ambos estilos son fluidos y hacen uso adecuado del entorno. Adicionalmente, durante el juego encontraremos constantemente situaciones donde podremos sacar el máximo provecho de cada uno de ellos. En cuanto a la ambientación, la calidad y atención al detalle que tiene Ryū ga Gotoku Studio en la reproducción del ambiente de una ciudad de Japón no pierde calidad. Sin embargo, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name no cuenta con una gran cantidad de minijuegos.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Tanto en la ciudad, como en el castillo podremos jugar poker, black jack, oicho-kabu, koi-koi y visitar los cabarets. No obstante, esto no quiere decir que no tengamos actividades únicas en cada uno de los mapas que visitaremos. Ya que, en Sotenbori encontraremos karaoke, podremos jugar shogi, golf, billar, dardos, arcades, atrapar muñecos en las máquinas de garra y hasta jugar algunos videojuegos de Master System. Lo típico de cualquier juego de la franquicia. La selección de los videojuegos en esta entrega es más del tipo clásico, lo cual es una pena para aquellos que esperaban encontrar títulos como Virtua Fighter V.

Billar y Pocket Circuit son los verdaderos retos a la hora de completar o terminar al 100% Like a Dragon Gaiden

Pocket Circuit regresa en Like a Dragon Gaiden para recordarnos las horas que pasamos con este minijuuego en Yakuza 0.

En Like a Dragon Gaiden sí se echa de menos la presencia de un Puyo Puyo, el juego de ‘puzzle’ de Sega por excelencia. Adicionalmente, es una pena que Ryū ga Gotoku Studio no aprovechará algunas de las nuevas habilidades de Kiryu para hacer uno de los divertidos minijuegos a los que nos tiene acostumbrado. El castillo no cuenta con tal variedad, pero en el podremos participar en los combates de la arena. Estos se componen de encuentros en los que enfrentaremos con un personaje a una horda de enemigos, a un oponente especial en un 1 Vs. 1 y también peleas grupales de 4 contra 4 y 10 vs 10 o más. La dificultad en estas peleas depende enteramente de nuestra progresión y entendimiento del sistema de combate. Sin embargo, es pertinente resaltar que como todo lo demás en el juego su duración es corta.

En cuanto a la calidad gráfica la versión para PC continua con la misma calidad —con algunas mejoras en la imunación— que la vista en Yakuza: Like a Dragon.

Nuestro clan para luchar en el coliseo está compuesto por personajes que iremos reclutando en algunas de las misiones secundarias del juego o comprando «recomendaciones». Cada uno de ellos tiene 20 niveles de habilidad y tres de vinculo. Estas se llenan luchando junto a ellos y regalándoles objetos que compramos en la zona de descanso de los jugadores en el castillo. Afortunadamente, el progreso de los luchadores no es no es muy tedioso, pero aun así necesitaremos ir más veces de las necesarias al castillo para poder tener a punto a los peleadores de nuestro clan.

¿Cuánto dura o tarda uno en completar o terminar Like a Dragon Gaiden?

En Japón Like a Dragon Gaiden es conocido como Ryū ga Gotoku 7 Gaiden: Na wo Keshita Otoko.

Teniendo en cuenta que Ryū ga Gotoku Studio tardo seis meses en el desarrollo de Like a Dragon Gaiden y que su precio —aunque reducido— no deja de ser un factor a tener en cuenta es normal que muchos se pregunten ¿cuánto dura o tarda uno en completar o terminar Like a Dragon Gaiden?. Nosotros, logramos terminar la historia principal de Like a Dragon Gaiden en unas 20 horas. Sin embargo, completar la totalidad de objetivos de Like a Dragon Gaiden —entre estos las llaves para los casilleros de Sotenbori y las siete bolas doradas— junto con derrotar al Amon nos tomó 55 horas. Esto deja la duración de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name similar a la de la sexta entrega, pero sin la variedad y originalidad de sus actividades.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name 8.5/10 Nota Lo que nos gustó - Historia y evolución de Kiryu.

- Termina algunas de las historias que quedaron abiertas en el pasado.

- Sistema de combate divertido y dinámico. - La demostración de Infinite Wealth. Lo que no nos gustó - No cuenta con actividades originales.

- Sotenbori y el castillo son áreas pequeñas.

- A pesar de no ser tan necesario como en otras entregas, siempre se requiere estar familiarizado con la serie para no quedar perdido.

En resumen Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name es otro gran juego de la franquicia, el cual —a pesar de ser concebido como un DLC— cuenta con la duración adecuada para ser tratado como un juego independiente. Adicionalmente, la forma en la que se nos narra la historia del juego está hecha para que los nuevos jugadores de la franquicia conozcan quién es el legendario Dragón de Dojima, ahora que se unirá al grupo de Ichiban en la octava entrega. Esta intención se refuerza al premiar al jugador —luego de pasar el juego— con un acceso a la demostración de Like a Dragon: Infinite Wealth. Sin embargo, a pesar de ser entendible por lo apresurado de su desarrollo, el nuevo juego protagonizado por Kiryu peca por ser demasiado conservador y dejar a un lado los riesgos y libertades que hacen de esta una de las franquicias más impredecibles del género.

Reseña o análisis hecho con una copia digital de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name para Steam brindada por Sega Latinoamérica.

Este juego también está disponible para PlayStation 4, PS5 y en Xbox Game Pass como uno de los juegos Xbox Play Anywhere.