¡Alegraos camaradas, pues Leech no volverá a arruinarnos las partidas! Al menos no tantas como antes. Marvel Snap recibió un parche de actualización el martes 18 de abril de 2023 que no solo nerfea a Leech y Shuri, dos de las cartas más usadas, sino que hace cambios a otras como América Chavez y el Líder. Este último resulta interesante porque ya había sido fuertemente nerfeado antes.

Cartas de Marvel Snap afectadas por la actualización del 18/04/23

Cambios detallados

Carta Antes Ahora Leech 5/3 – Al revelarse: elimina los efectos de todas las cartas de la mano de tu oponente. 5/3 – Al principio del turno 6, elimina todas las habilidades de las cartas en la mano de tu oponente. Shuri 4/2 – Al revelarse: duplica el poder de la próxima carta que juegues. 4/2 – Al revelarse: si juegas tu siguiente carta aquí, se duplica su poder. Lockjaw 3/2 – Cuando juegas una carta aquí, se intercambia por otra de tu mazo. 3/2 – Cuando juegas una carta aquí, se intercambia por otra de tu mazo (una vez por turno). América Chavez 6/9 – Siempre robas esta carta en el turno 6, y no antes. 6/9 – Empieza al final de tu mazo. Roba esta carta el turno 6. Júbilo 4/1 – Al revelarse: agrega una carta de tu mazo a esta ubicación. 4/1 – Al revelarse: agrega la carta superior de tu mazo a esta ubicación. Líder 6/7 – Al revelarse: copia todas las cartas que tu oponente haya jugado a la derecha de aquí, pero en tu lado. 6/2 – Al revelarse: copia la(s) carta(s) del oponente con el mayor poder en este turno y la(s) coloca en tu lado.

Leech sigue teniendo una gran capacidad para arruinar jugadas, pero al menos ahora ya solo lo puede hacer en el último turno de la partida y seguirá siendo bastante útil. Por su parte, Shuri sí perdió bastante utilidad y tendrá que ser usada de forma más estratégica. Lockjaw ya no será tan caótica.

Pero los cambios a las cartas de Leech y Shuri no es lo que más nos sorprendió de la actualización del 18 de abril en Marvel Snap, sino el nuevo nerfeo a la carta del Líder, cuya habilidad cambió para no copiar una jugada completa, sino cartas claves de ella. También perdió mucho poder de ataque.

Fuente: sitio web oficial del juego