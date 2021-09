Midnight Suns: personajes, jugabilidad, lanzamiento y mucho más

Tras el anuncio de Midnight Suns en Gamescom Opening Night Live 2021, los fanáticos de Marvel Comics y los juegos de estrategia quedaron ansiosos por saber más sobre el título. Afortunadamente, 2K Games inmediatamente dio a conocer que ofrecería un primer vistazo de la jugabilidad de este título el 1 de septiembre. Por supuesto, 2K cumplió con su palabra.

En este artículo, hemos recopilado todo lo que se ha revelado sobre el próximo juego de Firaxis Games. Desde la fecha de lanzamiento de Midnight Suns y los personajes de Marvel que aparecerán hasta cómo funcionará su sistema de combate y demás aspectos de su jugabilidad. ¡Incluso hablaremos de Midnight Sons, la serie de cómics en la que está basado el juego!

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Midnight Suns?

Aunque Midnight Suns todavía no tiene fecha de lanzamiento puntual, 2K Games ha dado a conocer que está programado para lanzarse en algún momento de marzo de 2022.

¿A qué plataformas llegará?

El juego llegará a PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

¿Ya puede reservarse?

No, Midnight Suns todavía no puede reservarse.

¿De qué tratará la historia de Midnight Suns?

Si bien Firaxis no ha revelado mucho sobre la historia de Midnight Suns, Jake Solomon —director creativo del juego— ha dado a conocer que girará alrededor del retorno de la madre de los demonios: Lilith. Para detenerla, los héroes del universo Marvel resucitan a la Cazadora. Este personaje, el cual fue creado en colaboración con Marvel Comics, será el avatar de los jugadores y podrá personalizarse. Se desconoce si podrá alterarse su género.

El tráiler de jugabilidad revela que Hydra es la responsable detrás de la resurrección de Lilith. Con la excepción de Dientes de Sable (Sabretooth), se desconoce si otros villanos aparecerán.

¿Cómo funcionará la personalización de la Cazadora?

Además de lo puramente estético, los jugadores tendrán control sobre el camino que recorrerá la Cazadora. A medida suba de nivel, la protagonista podrá invertir sus puntos de experiencia en Poderes de Luz —que se enfocarán más en curación y soporte— y Oscuridad. Esta última rama de habilidades será más destructiva, pero tendrá el riesgo de corromper a la Cazadora.

¿Qué personajes de Marvel estarán en Midnight Suns?

Aunque se desconoce si todos serán controlables o si serán los únicos que estarán involucrados en la historia, el tráiler de Midnight Suns deja ver los siguientes personajes de Marvel:

Capitán América

Iron Man

Capitana Marvel

Doctor Strange

Ghost Rider (Robbie Reyes)

Blade

Wolverine

Magik

Nico Minoru

¿Quiénes son los Hijos de la Medianoche (Midnight Sons)?

Esta agrupación tuvo su debut en Ghost Rider #28 (1992). Originalmente fue formada por Johnny Blaze y Danny Ketch —el primer y tercer Ghost Rider, respectivamente— para detener a Lilith, la madre de los demonios. Si bien Rise of the Midnight Sons es su aventura más icónica, no fue la última vez que apareció para enfrentar amenazas de corte sobrenatural.

La alineación original de Los Hijos de la Medianoche (Midnight Sons) estaba conformada por Blade, Frank Drake, Hannibal King, Morbius, Danny Ketch, Johnny Blaze, Michael Badilino, Sam Buchanan, Victoria Montesi, Louise Hastings, Modred y Jinx. Posteriores historias implementarían a Hellstrom, Jennifer Kale, el Hombre Lobo, Doctor Strange, Elsa Bloodstone, Doctor Voodoo, Man-Thing, Iron Fist y Marc Spector como miembros.

¿Los personajes tendrán diferentes apariencias?

A medida avance la aventura, los jugadores podrán desbloquear diferentes apariencias para los personajes. Algunas estarán basadas en trajes de los cómics, otras serán originales.

¿Cómo conseguir el aspecto de Acechador nocturno para Blade?

Para conseguir el aspecto de Acechador nocturno para Blade, basta con registrarse en el ‘news feed’ de Midnight Suns. Por supuesto, será necesario tener el juego completo para canjearlo.

¿Cómo será la jugabilidad de Midnight Suns?

Ya que Firaxis Games es el estudio encargado del desarrollo, la mayoría de jugadores supusieron que la jugabilidad de Midnight Suns sería igual a la de XCOM. Sin embargo, la presentación de jugabilidad realizada el 1 de septiembre demostró que tal no será el caso.

Si bien Midnight Suns será un RPG táctico por turnos, sus combates girarán alrededor de un sistema de cartas. Siempre en control de la Cazadora, los jugadores podrán llevar a otros dos personajes al campo de batalla. Esta elección determinará el mazo de cartas que podrán utilizar durante los combates. Estas representarán habilidades ofensivas, defensivas y de apoyo. A medida avance la aventura, podrán crear nuevas cartas e incluso mejorarlas.

Aunque los héroes no podrán ponerse a cubierto como en XCOM, el uso del entorno seguirá siendo importante en Midnight Sons. A través de sus habilidades, los personajes podrán aprovechar explosivos, estrellar enemigos contra estructuras y tirarlos por acantilados.

Fuera de los combates, los jugadores podrán interactuar con los héroes de Marvel en la Abadía —el nuevo cuartel general de los Hijos de la Medianoche— para forjar vínculos. No se ha revelado mucho sobre este sistema, pero Jake Solomon ha dado a conocer que mejorar estas relaciones influirá en los combates. Esto se debe a que desbloquearán técnicas cooperativas.

¿Midnight Suns tendrá microtransacciones?

Sí, pero solo girarán alrededor de elementos puramente cosméticos para los personajes. El sistema de cartas y otros aspectos relacionados con la jugabilidad tendrán microtransacciones.

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información!