Mod hace que The Last of Us Parte 1 se convierta en un FPS

El pasado 28 de marzo fue el lanzamiento de The Last of Us Parte 1 para PC. Este juego sorprendió a todos los fanáticos de Naughty Dog, ya que en su lanzamiento el juego presento multiples problemas de rendimiento y baja optimización. Finalmente, con el cuarto parche del juego algunos usuarios de Steam han empezado a generar opiniones positivas sobre el rendimiento de The Last of Us Parte 1 de PC. Gracias a esto la comunidad de mods ha empezado a trabajar y han creado un mod para jugar a The Last of Us Parte 1 como si fuera un FPS.

¿Cuándo y dónde se podrá descargar el mod de The Last of Us Parte 1 para jugar como si fuera un FPS?

Esperemos pronto conocer dónde se podrá descargar este mod.

Voyagers Revenge ha revelado un vídeo de nueve minutos, en el cual podemos ver como corre el mod de The Last of Us Parte 1 para jugar como si fuera un FPS. En este vídeo vemos, que a pensar que los problemas de TLOU en PC que aún están siendo solucionados, el mod corre de forma eficiente y sin fallos gráficos. Desafortunadamente, Voyagers Revenge no ha revelado cuándo se podrá descargar este curioso mod. Sin embargo, es cuestión de tiempo para que ellos anuncien en su canal de YouTube dónde podremos descargar el mod para probarlo.

Finalmente, Naughty Dog lanzó un nuevo parche (v1.0.3.0) el día 14 de abril, el cual soluciona un gran número de fallas de The Last of Us Parte 1 para PC. Todos los cambios que trae el parche v1.0.3.0 de The Last of Us Parte 1 para PC, los pueden consultar en el siguiente enlace.

The Last of Us Parte 1 ya esta disponible para PlayStation 5 y PC vía Steam o Epic Games Store.

Vía: DualShockers