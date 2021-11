New World es ahora más difícil y los jugadores están muy enojados

New World se hizo notablemente más difícil en su más reciente parche llamado ‘Into the Void’, hecho que solo ha terminado contribuyendo más a la bola de nieve en la que se han convertido los errores que han reportado los jugadores desde su lanzamiento el pasado 28 de septiembre.

La reciente actualización de New World prometía agregar mucho más contenido que podría interesar al público. Entre las novedades se encontraba una impresionante arma llamada «Guantelete del Vacío», más tipos de enemigos y una larga lista de balances. No obstante, no se esperaban un cambio en específico que se volvería todo un dolor de cabeza.

Tal cambio se trata del fortalecimiento de numerosos enemigos ya existentes en zonas de nivel alto. Si bien esto era algo nuevo pensado para hacer más interesante el llamado ‘endgame‘ (final del juego), esto tuvo un efecto muy negativo en los jugadores. Después de todo, enemigos que se podían vencer antes en solitario se volvieron un reto casi imposible de completar. Algunos usuarios reportan hasta un aumento del triple de la salud en algunos objetivos.

Básicamente, se aumentó innecesariamente la dificultad y el tiempo en combates contra enemigos que se derrotan a menudo por «rutina», pues son necesarios para mejorar estadísticas, armas, reputación, etc. En vez de eso, se podría haber creado nuevas zonas destinadas para los nuevos desafíos, o al menos eso dicen los más de 3.000 autores de las reseñas negativas que se han publicado en Steam en los últimos días.

La respuesta de los desarrolladores de New World.

Ante las quejas, esta fue la respuesta oficial:

Recientemente, se realizaron cambios en los puntos de interés de élite en las zonas de final del juego y tenemos claro que no se entregó el contexto adecuado sobre por qué se realizaron esos cambios. Nuestro objetivo es tener una variedad de áreas a las que los jugadores puedan acudir para fabricar materiales y equipo. Pero con equipamiento nuevo, queremos que los jugadores se enfrenten a desafíos.

La respuesta solo levantó más indignación, pues a los jugadores no les gusta la idea de tener que invertir muchísimo más tiempo y esfuerzo por una recompensa menor (otro problema visto en esta actualización). Peor aún: según este comunicado, parece que este seguirá siendo el rumbo del juego en los próximos meses.

No es el único problema

Desde su lanzamiento oficial, New World ha estado desinflando poco a poco la emoción de los jugadores que han migrado de otros títulos de rol masivos en línea. La principal razón han sido los numerosos errores que se han tardado demasiado en corregir; algunos de ellos permiten que ciertos jugadores se aventajen injustamente, mientras que otros que estropean la experiencia de botín y la jugabilidad.

Por otro lado, se ha hecho evidente la falta de contenido de final de juego, pues se generan muchas dudas sobre qué hacer cuando se llega a nivel 60. Con esto, no es de extrañarse que haya tantas quejas en los últimos días.

Vía: Kotaku.

Fuente: Amazon Games.