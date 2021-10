Nintendo 64 en Switch, controles de GameCube, Controller Pak y el futuro

El servicio por suscripción Nintendo Switch Online + Expansion Pack ya se encuentra disponible y trae consigo juegos de Nintendo 64 para la consola híbrida. Entre estos y los de Sega Genesis, son aquellos de Nintendo 64 los que más esfuerzo requieren al emular un sistema 3D de hace 25 años. Una labor que en el papel sería extremadamente fácil, pero que tiene sus triquiñuelas según el juego en cuestión.

Como es natural, la experiencia puede variar entre usuario y usuario. Algunos manifiestan retrasos o lag y bugs aleatorios en los títulos de N64, así como problemas en el multijugador en línea. No podemos decir lo mismo por este lado, ni profundizaremos en el obsesivo aspecto técnico, aún tras probarlos todos.

Dr. Mario 64, Mario Kart 64, Mario Tennis, Sin and Punishment, Star Fox 64, Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, WinBack y Yoshi’s Story son los primeros juegos de Nintendo 64 en Switch.

En el momento de ensayar la configuración de los Joy-Con de Switch no apreciamos una diferencia significativa a lo esperado. El botón ZL se convierte en el gatillo Z del control de N64, el ‘stick’ izquierdo corresponde al ‘stick’ principal y los botones A, B, L, R cumplen las mismas funciones en Switch. Como es habitual, + es Start y – brinda acceso al menú de la aplicación.

El ‘stick’ derecho hace las veces de los botones C, al mejor estilo del ‘stick’ C en el control de GameCube. Como opción adicional, Y es C izquierdo y X puede variar entre C abajo o C derecho, según el juego de N64. Todos los botones X, Y, A, B pueden convertirse en cada dirección de los botones C, al mantener presionado ZR, pero esto no es una alternativa muy práctica.

Si existe alguna inconformidad con esta configuración, los jugadores pueden reconfigurar los botones de los Joy-Con de Switch e incluso guardar varios perfiles. Lo mismo no se puede decir de los controles USB o los controles de GameCube. Por medio del adaptador USB de cuatro puertos lanzado con Super Smash Bros. Wii U / Ultimate.

El control de GameCube no se adapta automáticamente a la configuración de Nintendo 64. Lo que más afecta a este control en Switch, reconocido como un USB normal, es que no cuenta con ZL, -, ni ‘sticks’ presionables, por ende tampoco L3 o R3. Juegos como Metroid Dread sufren por la falta de estos pero son en cierta medida jugables (sacrificando las barridas y el speed booster). En el caso de N64, elimina en el acto el importante gatillo Z. Ni modos de reconfigurar botones.

Mario Kart 64 permite lanzar objetos con C abajo aparte de Z. En el caso de Super Mario 64, no hay forma de realizar saltos largos sin Z, mientras que en Ocarina of Time, Link no puede enfocar a sus enemigos y esto no colabora. Con Pokémon Snap, tampoco permitiría enfocar el lente de la cámara para disparar. En Sin and Punishment, también disparas con Z y sin eso no hay juego.

El control de GameCube sufre pérdidas notables en los juegos de N64 para Switch, cosa que no sucedía en los mismos juegos de la Consola Virtual de Wii con puertos de GameCube.

En ese mismo espectro se ubica el accesorio Controller Pak, que en su tiempo servía como una tarjeta de memoria para títulos de Nintendo 64 sin memoria flash. Algunos juegos lo requieren para guardar datos de forma primaria, otros de forma secundaria y otros no lo necesitan del todo. La lista es amplia y concisa.

En juegos como Mario Kart 64, es en el Controller Pak donde se guardaban los fantasmas de los tiempos contrarreloj. El ROM no fue modificado en Wii, Wii U ni Switch. Esta opción no es accesible aún cuando no debería ser un problema guardar datos tan pequeños en consolas modernas. Los demás disponibles no tienen este tipo de líos y siempre puedes guardar estados en cuatro ranuras diferentes por juego. Pero aquellos que usen Controller Pak obligatorio, es un no.

Los mineros de datos ya se encuentran trabajando en la aplicación y es así que sabemos que podemos esperar hasta 38 juegos más de Nintendo 64. Entre ellos unos no anunciados pero seguros Super Smash Bros., Wave Race o la trilogía Mario Party. Todo el optimismo va hacia los dos Pokémon Stadium, pero para ellos necesitamos un primer paso.

Initial datamining from the N64 app is somewhat fruitful. Going by the game IDs there are at least 38 N64 titles planned for NSO. The list is alphabetical so you can fill in some of the gaps already; 37 is Majora, 32 is Smash, 33 is Wave Race, 14-16 is Mario Party, etc. pic.twitter.com/tiVcugmc88 — MondoMega (@Mondo_Mega) October 26, 2021

Resulta que el primer número de cada ID de los juegos de Nintendo Switch Online corresponde a una plataforma disponible: NES es 1, SNES es 2, N64 es 3 y Sega Genesis es 5. ¿Cuál es 4? Una consola no anunciada. En septiembre vimos rodar un rumor sobre Game Boy y Game Boy Color en Switch. En su lugar recibimos el anuncio de N64 y Genesis, pero nunca han sido descartados los títulos portátiles.

Con Nintendo 64, Mario Tennis y la futura inclusión de Mario Golf, sería perfecto recibir esos mismos juegos de Game Boy Color en Switch. Que se puedan enlazar a los de Nintendo 64 emulando el Transfer Pak. Esto nos llevaría a la posibilidad de Perfect Dark (N64 y GBC) y por supuesto los más ansiados de resucitar en Switch: Pokémon Red / Blue / Yellow / Gold / Silver / Crystal / Stadium / Stadium 2.

El único obstáculo de esto es que los Pokémon de Game Boy y Game Boy Color se siguen vendiendo muy bien en 3DS, pero el precio del paquete de expansión de Switch bien podría justificarlos.