Jump Festa 2024: todos los anuncios del primer y segundo día

Jump Festa 2024 se llevó a cabo en Japón durante el sábado 17 y domingo 18 de diciembre del 2023. Durante los dos días que duró Jump Festa 2024 se llevarón a cabo una gran cantidad de anuncios sobre series de ‘anime’ y algunos de los ‘manga’ que se encuentran en circulación en las diferentes plataformas de la editorial Shueisha. En GamerFocus hemos seguido algunos de los anuncios de Jump Festa 2024, pero en este articulo haremos un resumen de todo lo que fue revelado en los dos días del evento.

Anuncios y noticias del primer día de Jump Festa 2024

Blue Box

Telecom Animation Film producirá la animación de BLue Box y TMS se encarga de la planificación y la producción. El anime Blue Box está protagonizado por Shōya Chiba como Taiki Inomata y Reina Ueda como Chinatsu Kano.

Gekijōban Haikyu!! Gomi Suteba no Kessen

Dandadan

Red Cat Ramen

En el primer día de Jump Festa 2024 se anunció que la adaptación al ‘anime’ del manga Red Cat Ramen de Angyaman será estrenado en julio del 2024.

The Elusive Samurai

The Elusive Samurai será estrenado en algún momento del 2024 y el tráiler compartido en Jump Festa reveló algunos de los ‘seiyu’ que harán parte de este ‘anime’.

Mashle: Magic and Muscles

Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga

Durante el primer día de Jump Festa 2024 fue confirmado que el ‘anime’ Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga será estrenado el domingo 7 de enero del 2024. Adicionalmente, el tráiler ha revelado que la banda de J-pop UVERworld interpretará el ‘opening’ del nuevo ‘anime’ de Blue Exorcist llamado «Eye’s Sentry«.

Undead Unlock

En Jump Festa 2024 se dio a conocer, con un nuevo tráiler, que Shiyui interpretará el nuevo tema de apertura u ‘opening’ de Undead Unlock llamado «Love Call«. Mientras que, Okamoto será el encargdo de la canción de cierre o ‘ending’ de Undead Unlock llamado «Kono Ai ni Kanau Mon wa Nai«.

2.5 Dimensional Seduction

2.5 Dimensional Seduction será estrenado en algún momento del 2024 y el tráiler compartido en Jump Festa reveló algunos de los ‘seiyu’ que harán parte de este ‘anime’.

The Prince of Tennis II: U-17 World Cup Semifinal

Uno de los anuncios que se dieron al final del día 1 de Jump Festa 2024 fue conocer que en octubre de año que viene podremos ver la nueva temporada de The Prince of Tennis. Desafortunadamente, solo se compartió un arte promocional y no hubo un tráiler en propiedad de la continuación del torneo mundial sub 17.

Mission: Yozakura Family

El primer tráiler de Mission: Yozakura Family ha revelado que el ‘anime’ será estreando en abril del 2024.

My Hero Academia (Boku no Hero Academia)

Anuncios y noticias del segundo día de Jump Festa 2024

Kaiju No. 8

Rurouni Kenshin Meiji Kenkaku Romantan: Kyoto Dōran

Durante el segundo día de Jump Festa 2024 se conoció el nombre de la segunda temporada de Rurouni Kenshin, la cual adaptará el arco de Kyoto y se confirmó que está se emitirá en algún momento del 2024.

Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 3 – The Conflict

Oblivion Battery

Mappa compartio un breve adelanto del ‘spokon’ Oblivion Battery (Bōkyaku Battery) del ‘mangaka’ Eko Mikawa.

Chainsaw Man The Movie: Reze Arc

Hime-sama, «Gōmon» no Jikan Desu

El lunes 8 de enero del 2024 será estrenado el primer episodio del ‘anime’ Hime-sama, «Gōmon» no Jikan Desu.

Hokkaido Gals Are Super Adorable!

El martes 9 de enero del 2024 será estrenado el primer episodio del ‘anime’ Hokkaido Gals Are Super Adorable!.

Chained Soldier

El jueves 4 de enero del 2024 será estrenado el primer episodio de Chained Soldier. Durante el segundo día de Jump Festa 2024 se conoció que Akari Kitō interpretará el ‘opening’ llamado «Yume no Ito«.

The One Piece

