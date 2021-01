Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville llegaría a Switch, según filtración

Plants vs. Zombies se popularizó gracias a su clásico título de ‘defensa de la torre’, pero también ha encontrado éxito en el mundo de los juegos de disparos. El más reciente de ellos fue Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, el cual salió para PlayStation 4, Xbox One y PC en 2019 y que —según una reciente filtración— podría llegar a Nintendo Switch en una ‘edición completa’.

GameFly, el popular servicio estadounidense de renta de videojuegos, publicó en su sitio web una entrada para Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – Complete Edition. Esta fue eliminada pocas horas después, pero no antes de que los usuarios del foro Resetera la descubrieran y tomaran una captura de pantalla.

Según la desaparecida entrada, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – Complete Edition estaría disponible para Nintendo Switch y sería lanzado el 19 de marzo de 2021. Lo curioso es que no se encontró información sobre versiones para PS4, PC ni Xbox One.

Una edición completa de este título no estaría nada mal tomando en cuenta la gran cantidad de elementos cosméticos que recibió mediante DLC y su Pase de Batalla, como el Mago Zombi. Puede ser un buen reemplazo para Splatoon 2, que acaba de celebrar el que supuestamente fue su último Splatfest.

Ahora tendremos que esperar que EA y PopCap Games anuncien oficialmente este título y confirmen su fecha de lanzamiento. Esto podría ocurrir muy pronto.

Fuente: Resetera