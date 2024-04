Pokémon Rescue: el equipo que rescataba Pokémon olvidados en cartuchos

No nos referimos a los juegos de Pokémon Mystery Dungeon. En 2017, antes del lanzamiento de Pokémon Ultra Sun / Ultra Moon, The Pokémon Company lanzó un comercial protagonizado por un equipo especializado en rescatar Pokémon perdidos en cartuchos. Estos no se relacionaban con las dos primeras generaciones para Game Boy y Game Boy Color, sino desde la tercera de Game Boy Advance en adelante. Incluidos cartuchos de Nintendo DS.

Este equipo ficticio se tomaba su labor muy en serio, con una tecnología de punta y muchas consolas DS y 3DS para transferir los Pokémon hasta la entonces última generación –la séptima–. Como es bien sabido, las versiones Ruby / Sapphire / Emerald / LeafGreen / FireRed requerían insertarse en el segundo ‘slot’ de la portátil original DS o DS Lite, mientras el primer ‘slot’ tuviese un cartucho de cuarta generación, sea Pearl / Diamond / Platinum / HeartGold / SoulSilver.

Minijuegos de Pal Park por aquí y por allá para migrar los Pokémon de GBA a DS, podías después pasar dichos Pokémon a través de la quinta, sexta y hasta la séptima generación de Sun / Moon. Todo el trabajo de este equipo de Pokémon Rescue se veía recompensado cuando los jugadores recuperaban sus amigos de infancia, incluso heredándolos a sus hijos en algunos casos. Este proceso es posible continuarlo de 3DS a Switch gracias a Pokémon Bank, única aplicación activa tras el cierre de servidores ‘online’ de Nintendo en 3DS y Wii U.

Pero esto no será a perpetuidad. En algún momento, The Pokémon Company dejará de brindar el servicio de Pokémon Bank y todos los Pokémon de las primeras siete generaciones no se podrán transferir de cartuchos viejos a Nintendo Switch por medio de Pokémon Home. Para completar, los cartuchos de Switch no guardan la partida, sino que esta permanece alojada en la consola y su ‘backup’ en el servicio ‘online’ es inaccesible. Ahora entendemos por qué el equipo de Pokémon Rescue fue desmantelado, su trabajo jamás habría terminado.

