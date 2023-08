La historia de Poltchageist, el nuevo Pokémon fantasma del té matcha

Se acerca el lanzamiento del DLC The Hidden Treasure of Area Zero Parte 1: The Teal Mask para Pokémon Scarlet y Violet, así que es un buen momento para conocer la historia de una de las nuevas criaturas que atraparemos en la región de Kitakami: Poltchageist, el Pokémon del té matcha.

Según la leyenda, narrada en forma de una tradicional narración oral japonesa, Poltchageist se originó de la vasija de un maestro de la ceremonia del té. Él era tan estricto que nadie quería tomar té a su lado y murió lleno de arrepentimiento. Esta criatura usa el té matcha para enmendar objetos resquebrajados y para robar la energía a las personas.

Puede ver la historia de Poltchageist, el nuevo Pokémon del DLC The Hidden Treasure of Area Zero Parte 1: The Teal Mask para Pokémon Scarlet y Violet, en español de Latinoamérica a continuación.

Poltchageist será un Pokémon tipo Fantasma / Hierba y podremos atraparlo a partir del miércoles 13 de septiembre de 2023, cuando este DLC se ponga a la venta.

Fuente: canal oficial de Pokémon Latinoamérica en YouTube