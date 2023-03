Mob Entertainment ha compartido un nuevo adelanto y la lista de novedades que agregaron a Project Playtime con la actualización de San Patricio (St. Patrick’s Day) de marzo del 2023 llamada «The luck of the Irish». Esta actualización no solo viene con elementos cosméticos en conmemoración al dia de San Patricio (St. Patrick’s Day), sino también ajustará aspectos técnicos del juego isométrico ‘spin off’ de Poppy Playtime. ¿Cuáles son esos cambios o ajustes y hasta cuándo estarán disponibles los elementos cosméticos de la actualización de marzo del 2023 de Project Playtime? lo averiguaremos a continuación.

Índice de contenidos actualización marzo 2023 Project Playtime:

¿Cuáles son los elementos cosméticos de la actualización de Project Playtime de marzo del 2023?

Con la actualización de marzo del 2023 se han agregado una serie de elementos cosméticos a Project Playtime, los cuales estarán disponibles hasta el 24 de marzo.

Cosméticos del día de San Patricio (St. Patrick’s Day):

‘skin’ de Shamrock

Atuendo de Leprechaun

Barba (face)Leprechaun

‘Skin’ Lady Luck Mommy

Manos Lucky Hands

Grabpack con forma de Pot of Gold

Gesto de dedos cruzados (Fingers Crossed)

¿Cuáles son las mejoras de la actualización de marzo de Project Playtime?

No todo es celebración con la actualización de San Patricio (St. Patrick’s Day) de Project Playtime, ya que también MOB Entertainment ha agregado mejoras para los elementos cometidos e interfaz de usuario (UI).

Mejoras para elementos cosméticos:

Los artículos en la tienda ahora se pueden previsualizar antes de comprar.

Todos los artículos para el cabello ahora se pueden colorear.

Nuevas animaciones de equipamiento añadidas.

Modelo de cola de caballo actualizado para que coincida con el estilo de otros cosméticos para el cabello.

Adiciones para la interfaz de usuario (UI):

Marcador en el juego para Supervivientes.

Ver cómo van los compañeros de equipo.

Indicador de reparación de Grabpack durante el sabotaje «No Pack».

Configuración agregada para el volumen de Grabpack.

Mejoras para la interfaz de usuario (UI):

Mejora en la pantalla de selección de Perks.

Se muestran las tres ranuras de Perks con claridad.

Permite desequipar los Perks.

Estilo mejorado de varios textos a lo largo del juego.

Tiempo de pantalla de resultados reducido de 30 a 15 segundos.

Se agregaron más variantes para el resultado general de la partida.

¿Qué cambios se han agregado a Project Playtime con la actualización de marzo de 2023?

La nueva actualización de Project Playtime también agrega nuevos elementos y mejoras al título isométrico de MOB Entertainment, los cuales listaremos a continuación:

Acertijos (Puzzles)

Indicador agregado en los tres lados de los pilares para mostrar cuántos acertijos se resuelven en ese pilar.

La parte del juguete ahora sale por las puertas del pilar.

Mayor número de rondas para el rompecabezas «Reflex» de 10 a 16.

Sobrevivientes

Se redujo el tiempo de reactivación automática de 60 a 30 segundos.

Animaciones en primera persona mejoradas al usar Grabpack.

Se agregaron animaciones para respirar en los casilleros.

‘Perks’ y sabotajes

«Power Walker» ha sido cambiado a «Roly Poly» El nivel 1 otorga 1,5x de distancia de balanceo, el nivel 2 otorga 2x de distancia de balanceo y el nivel 3 otorga 2,5x de distancia de balanceo. Tiempo de recarga de habilidad reducido de 5 a 4.25 segundos. El Tiempo de recarga ahora comienza cuando termina el movimiento.

«Distant Savior» Nivel 1: 20% más rápido de revivir. 2: 30% más rápido de revivir. Nivel 3: 40% más rápido de revivir.

«Leave No Trace» Los jugadores sin la ventaja siempre dejarán huellas, ya sea agachados, caminando o corriendo. Agacharse con este beneficio equipado durante 0.25 segundos hará que todos los pasos existentes desaparezcan rápidamente. Nivel 1: sin pisadas mientras está agachado. 2: no hay pasos al caminar. Nivel 3: no hay pasos nunca. Esto no cambia las señales de audio, solo las huellas visuales.

«Shadow Walker» Nivel 1: velocidad de movimiento agachado un 50 % más rápida. 2: velocidad de movimiento agachado un 75 % más rápida. Nivel 3: velocidad de movimiento agachado 100% más rápida.

«Think Fast» Ahora reduce el número de rondas en el rompecabezas Reflex. Nivel 1: 2 rondas menos 2: 4 rondas menos Nivel 3: 6 rondas menos

«No Pack» Los Grabpacks se pueden reparar al instante y los supervivientes pueden ver quién necesita reparar su Grabpack. Nivel 1: Sabotaje dura 5 segundos 2: Sabotaje dura 10 segundos Nivel 3: Sabotaje dura 15 segundos



Por el momento, Project Playtime está disponible de manera exclusiva como acceso anticipado en Steam. Sin embargo, MOB Entertainment ha dicho que Project Playtime llegará a dispositivos mobiles. Desafortunadamente, aún no han revelado una fecha de lanzamiento para esta versión. Lo que si conocemos que llegará en algún momento del 2023 es el tercer capítulo de Poppy Playtime.

Fuente: Project Playtime