PlayStation Plus: estos serán los juegos de abril 2024

PlayStation,desde su blog oficial para Latinoamérica, ha revelado cuáles serán los juegos para PlayStation 5 y PS4 que estarán disponibles para que descarguen los poseedores de una suscripción PlayStation Plus en el mes de abril del 2024.

¿Cuáles son los títulos que se unen al catálogo de juegos de PlayStation Plus en abril del 2024?

Esta es la lista de títulos que se unirán al catálogo de juegos de PlayStation Plus desde el martes 2 de abril del 2024:

Immortals of Aveum – PlayStation 5

En este juego de acción en primera persona, en donde los jugadores encarnarán a Jak. Él es un mago guerrero que se une a una orden legendaria para salvar un mundo. La magia, en este juego, será nuestra arma principal, tanto para atacar como para defendernos de nuestros enemigos. En nuestra reseña de este juego dijimos que estamos muy cansados de los escenarios bélicos modernos en los juegos de disparos en primera persona. En ese sentido, el juego de Ascendant Studios resulta muy refrescante y amamos que no tenga microtransacciones ni elementos innecesarios de ‘live-service’. Nuestra opinión completa la pueden conultar en el siguiente enlace.

Minecraft Legends – PS4 y PlayStation 5

En Minecraft Legends, los jugadores explorarán una tierra llena de recursos y biomas al borde de la destrucción. Los asoladores piglins han llegado y la responsabilidad de formar alianzas recae en los jugadores. Ellos deberán unirse a nuevos amigos para librar épicas batallas contra los feroces piglins y defender el mundo. Minecraft Legends ofrece la posibilidad de desafiar a amigos o formar equipos en intensas batallas online de hasta ocho jugadores. En este modo, los jugadores defenderán su aldea y liderarán a sus unidades con el objetivo de destruir los asentamientos de sus oponentes.

Skul: The Hero Slayer – PlayStation 4

En Skul: The Hero Slayer tomaremos control de «Skul» en su misión para enfrentarse él solo al Ejército Imperial y rescatar a su rey. Este juego que se unirá al catálogo de títulos del servicio de suscripción PlayStation Plus es un roguelite en 2D de plataformas cargado de acción.

En nuestra reseña de Skul: The Hero Slayer dijimos que, si bien no goza de una característica verdaderamente original y el sistema de cabezas sufre de un pequeño problema de desbalance, Skul: The Hero Slayer es un título que junta lo mejor del género ‘roguelite’ para crear una experiencia siempre fresca. Pueden consultar nuestra opinión completa en el siguiente enlace.

¿Cuáles son los juegos que dejan el servicio Playstation Plus Extra y Premium en abril del 2024?

Esta e sla lista de juegos que dejará el servicio Playstation Plus Extra y Premium desde el 16 de abril del 2024:

Bassmaster Fishing 2022

Chicken Police – Paint It RED

Dangerous Golf

Everspace

Fighting EX Layer

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Gunvolt Chronicles Luminous Avenger IX

Necromunda: Underhive Wars

Reel Fishing: Road Trip Adventure

R-Type Final 2

Soul Calibur 6

Fuente: Blog oficial de PlayStation para Latinoamérica.