La cantante colombiana Karol G llegó a PUBG Mobile

He aquí una colaboración que no esperábamos. PUBG Mobile no solo recibió la visita de dinosaurios en el actual evento Dinozona, sino también la de la cantante colombiana Karol G en forma de ‘skin’ que nos permite transformarnos en ella y como parte de la colaboración hay un pack de voces y más contenido inspirado en su nuevo álbum Mañana será bonito.

Pueden ver el tráiler de la colaboración a continuación.

¿Hasta cuándo está disponible la colaboración?

Podemos comprar las cajas de Karol G e intentar ganar sus objetos cosméticos entre el martes 24 de mayo y el miércoles 21 de junio de 2023.

¿Cuáles son los objetos de la colaboración de Karol G y PUBG Mobile?

Al abrir una caja de la colaboración podemos obtener varios cosméticos al azar. Para empezar tenemos no una ‘skin’ en PUBG Mobile, sino dos basadas en los atuendos que usa la cantante Karol G en su gira $trip Love Tour, un pack de voces, un gesto, música de sala y más.

Les recordamos que la posibilidad de obtener las ‘skins’ es muy baja y completamente al azar. Si van a gastar dinero tratando de obtenerlas, les recomendamos ponerse un límite de gastos y considerar la posibilidad de que no podrán conseguirlas.

Este no es el primer videojuego que colabora con Karol G. Desde hace unos meses podemos bailar su canción Provenza en Just Dance 2023 Edition.

Fuente: canal oficial del juego para Latinoamérica en YouTube