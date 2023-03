Just Dance 2023 Edition: Provenza de Karol G y todas las canciones que llegan en la temporada 1: Lover Coaster

En el lanzamiento del juego, cuya reseña pueden leer aquí, Ubisoft prometió que a comienzos de este año comenzarían a llegar nuevas canciones. Finalmente están aquí la temporada 1 ‘Lover Coaster’ que mediante el servicio Just Dance+ agrega canciones tan populares como Provenza de Karol G, Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen y Livin’ La Vida Loca de Ricky Martin a Just Dance 2023 Edition. Algunas de ellas serán gratis durante un tiempo.

Pero eso no es todo, llegan junto una gran cantidad de contenido estético para el juego.

Temporada 1 de Just Dance 2023: Lover Coaster

Entre el lunes 27 de febrero y el martes 9 de mayo de 2023 podremos ganar monedas especiales jugando canciones con las que podemos reclamar recompensas estéticas en un pase de temporada completamente gratis. Son 40 niveles con avatares, títulos, marcos, emoticones, etc.

También tendremos tres nuevas playlists:

El juego del amor : del 27 de febrero hasta el 9 de marzo (hasta el 9 de mayo para suscriptores de Just Dance+

: del 27 de febrero hasta el 9 de marzo (hasta el 9 de mayo para suscriptores de Just Dance+ Parejas bonitas : del 30 de marzo hasta el 6 de abril (hasta el 9 de mayo para suscriptores de Just Dance+

: del 30 de marzo hasta el 6 de abril (hasta el 9 de mayo para suscriptores de Just Dance+ Lover Coaster: desde el 27 de abril y sin vencimiento, pero es exclusiva para suscriptores de Just Dance+

Ahora sí, a lo que nos importa: ¡las nuevas canciones!

Nuevas canciones para Just Dance 2023 Edition

Estas son las nuevas canciones del juego y la fecha en que serán agregadas. Recuerden que para poder acceder a ellas necesitamos estar suscritos a Just Dance+. Recuerden que todos los dueños del juego tienen acceso a este servicio un mes gratis. Tal vez sea el momento adecuado para aprovechar esa oferta.

abc (nicer) de Gayle – lunes 27 de febrero de 2023

Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen – lunes 27 de febrero de 2023

So What de Pink – jueves 9 de marzo de 2023

Wet Tennis de Sofi Tukker – jueves 16 de marzo de 2023

Provenza de Karol G – jueves 30 de marzo de 2023

de Karol G – jueves 30 de marzo de 2023 Alright de Supergrass – jueves 30 de marzo de 2023

de Supergrass – jueves 30 de marzo de 2023 About Damn Time de Lizzo – jueves 6 de abril de 2023

de Lizzo – jueves 6 de abril de 2023 Ain’t No Mountain High Enough de Marvin Gaye & Tammi Terrell – jueves 6 de abril de 2023

de Marvin Gaye & Tammi Terrell – jueves 6 de abril de 2023 Livin’ La Vida Loca by Ricky Martin – jueves 13 de abril de 2023

El 9 de marzo también agregarán una canción sorpresa.

Cuáles canciones se podrán jugar gratis en Just Dance 2023 Edition aunque no se tenga Just Dance+

La buena noticia es que Provenza, de nuestra compatriota Karol G, será una de las canciones que podremos disfrutar gratis por tiempo limitado en la temporada 1 Lover Coaster de Just Dance 2023 Edition. Después de eso

gratis por 10 días

gratis por 10 días

gratis por una semana

gratis por una semana

Fuente: Ubisoft