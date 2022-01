A través de su más reciente actualización, PUBG: New State —la secuela futurista de PUBG: Battlegrounds y su versión para móviles— da la bienvenida a 2022. La versión 0.9.23 de PUBG: New State no solo corrige varios errores y añade mejoras a la calidad de vida de los usuarios, sino que implementa varias novedades en materia de jugabilidad. A continuación, podrán leer los balances y cambios más importantes del parche de enero de PUBG: New State.

¿Qué llegó a PUBG: New State con el parche de enero de 2022 (versión 0.9.23)?

Nuevo modo – BR: Extremo

BR: Extremo es una de las principales novedades del parche de enero (2022) de PUBG: New State.

En este modo, cada ronda de 20 minutos está limitada a 64 jugadores y el campo de batalla está restringido a una zona jugable más pequeña (4×4) dentro del mapa de Troi. Todos los supervivientes comienzan con una pistola P1911, una granada de humo, 300 créditos de dron y medidores de impulso completamente cargados. Al comenzar la partida, se soltarán 2 cajas de suministros en lugares aleatorios. Esto permitirá a los jugadores abastecerse de equipo de alto nivel antes de la partida. A continuación se listarán algunas características adicionales:

Aumento de la cantidad de vehículos y objetos en todo Troi, lo que permite a los jugadores saquear más rápidamente.

Los supervivientes se lanzarán en paracaídas desde una altura inferior para poder aterrizar en el mapa lo antes posible.

Los drones de entrega llegarán más rápido, lo que permitirá a los jugadores hacerse con los objetos más rápidamente.

El tiempo de espera antes de que un compañero de equipo pueda ser redesplegado se ha acortado a 60 segundos.

Nuevo vehículo – Rimac Nevera

La colaboración con Bugatti Rimac ya está activa.

La actualización de enero también da inicio a la colaboración de PUBG: New State con Bugatti Rimac. Los jugadores ya pueden subirse al coche Rimac Nevera y recorrer todo el mapa de Troi. También se ha introducido una caja de Rimac de duración limitada, que contiene varios objetos exclusivos del juego. Estos incluyen el Rimac Nevera en cinco variantes de color: Nevera Blue, Gunpowder Grey, Prism Glow, Sunburst Red y Lumious Gold.

Para saber más sobre esta colaboración, basta con seguir este enlace.

Temporada 1 de PUBG: New State y nuevo pase de supervivencia

La temporada 1 de PUBG: New State y su respectivo Survivor Pass trae varias recompensas gratuitas.

Tras una pretemporada de 2 meses, la temporada 1 de PUBG: New State ha comenzado oficialmente. Esta introduce 8 nuevos niveles —desde Bronce hasta Conquistador— que los jugadores pueden recorrer. A medida que los jugadores progresen en cada nivel, obtendrán diversas recompensas. Estas incluyen medallas de pollo y diseños de armas. También está disponible el Survivor Pass Vol. 3, centrado en el personaje del juego Ben Brown.

Nueva arma – P90

Este fusil, que aparecerá en paquetes de suministro en los campos de batalla, vendrá con una mira transformadora estándar tier-2 y un supresor. Sin embargo, no se puede modificar con otros accesorios. Utiliza munición de 5,7 mm, que puede adquirirse en la tienda de drones.

Nuevas personalizaciones de armas

La versión 0.9.23 trae nuevas opciones de personalización a PUBG: New State.

Con la nueva ranura de la boca del cañón del DP-28, los jugadores ahora pueden acoplar un Flash Hider (AR/DMR) o un Compensador (AR/DMR) al arma del DP-28. Sin embargo, el daño del arma se reducirá al usar cualquiera de estos accesorios. Los jugadores también pueden acoplar la Culata Ligera a la Beryl M762 para reducir la dispersión de balsa cuando se dispara desde la cadera o el hombro. La estabilidad del arma se verá afectada al utilizar este accesorio.

Para ver todos los cambios de la versión 0.9.23 de PUBG: New State, sigan este enlace.

Fuente: comunicado de prensa de Krafton