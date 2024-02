Ninja Five-O: una joya oculta de GBA regresa a plataformas actuales

Desarrollado por Hudson Soft y distribuido por Konami, Ninja Five-O (en Europa Ninja Cop) es uno de los buenos exponentes de Game Boy Advance que usualmente olvidamos incluir en las listas de mejores juegos de la consola. Eso no le quita mérito, sino que son tantos los buenos juegos de la portátil de 32-bit, que a veces no se puede contar a todos. Para fortuna de los jugadores, Ninja Five-O será relanzado por Limited Run Games en Nintendo Switch, PS4 y PS5.

Nuestro ninja protagonista, Joe Osugi, debe detener a una banda terrorista que ha logrado obtener las Mad Masks, una colección de artefactos antiguos que otorgan poderes místicos a quien las use. Este juego en físico suele venderse por cientos de dólares, y en estado impoluto supera los $2000 USD. Así de burbuja está la situación retro actual. No decimos que no lo valga, pero ciertamente algunos aprovechan la especulación de precios para buscar fortunas.

Como es usual, Limited Run Games lanzará versiones físicas y digitales del juego. Incluirá secuencias animadas y un menú potenciado por el Carbon Engine de la compañía. Además del tráiler, no hay mayor información al respecto sobre las adiciones al juego clásico de GBA. Por parte de Konami y Limited Run Games, Ninja Five-O o Ninja Cop se une a Felix the Cat y Rocket Knight Adventures entre los relanzamientos de juegos retro para plataformas modernas.