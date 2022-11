Puede que Colombia no esté en el mundial de fútbol, pero sí estará representada en Rainbow Six Siege gracia a Solis, una operadora de nuestro país que se unirá al juego en ‘Operación Solar Raid’, la temporada final del año 7 que además agrega el nuevo mapa Laboratorios Nightheaven y el esperado ‘crossplay’ o juego cruzado entre consolas y PC. También hay cambios al sistema de clasificación y llegan atuendos inspirados en Nier: Replicant y Automata a Rainbow Six Siege.

Sabemos que quieren conocer a nuestra compatriota, pero antes tienen que saber cuándo podrán jugar con ella.

¿Cuándo empieza Operación Solar Raid, la temporada final del año 7 de Rainbow Six Siege?

El nuevo personaje, el nuevo mapa, el juego cruzado o ‘crossplay’ y demás características de esta temporada estarán disponible a partir del martes 6 de diciembre de 2022.

Solis, el personaje de Colombia en Rainbow Six Siege

Ahora sí, les presentamos a la operadora colombiana:

El verdadero nombre de Solis es Ana Valentina Diaz y pertenece al escuadrón Ghosteyes, en el que opera bajo el mando de Caveira. Se trata de una defensora bastante equilibrada con buena salud y velocidad.

Armas principales: Subametralladora P90 Escopeta ITA 12L

Armas secundarias: SMG-11

Gadgets Granada de impacto Cámara a prueba de balas



Su gadget principal y alrededor del que está diseñada es su Electro-sensor SPEC-10. Este le permite analizar e identificar dispositivos de atacantes como drones.

Podremos desbloquear a Solis con 240 Monedas R6 o 10.000 puntos de Renombre.

Nuevo mapa: Laboratorios Nighthaven

Solis, la operadora de Colombia, llegará acompañada de un nuevo mapa para Rainbow Six Siege como parte de la temporada Solar Raid para despedir el año 7.

Su nombre es Laboratorios Nighthaven.

El ‘crossplay’ o juego cruzado por fin llega a Rainbow Six Siege

Se demoró siete años, pero finalmente está aquí. Cuando la temporada cuatro del año 7 comience, los jugadores de consolas Xbox, PlayStation, PC y Amazon Luna podrán participar juntos en partidas usando la cuenta de Ubisoft Connect.

Por si fuera poco, este sistema también permitirá la progresión cruzada. Eso significa que podremos cargar nuestro progreso, objetos, personajes y monedas de una plataforma a otra, siempre y cuando usemos la misma cuenta de Ubisoft Connect.

No se preocupen si no quieren participar en el juego cruzado. Si solo quieren ser emparejados con personas que jueguen en su misma consola o plataforma, pueden apagar esta opción en el menú.

Cambios al sistema de clasificación o rango

Uno de los principales cambios que tendrá el juego afectarán al sistema de clasificación. Estas son algunas de las nuevas características.

El rango ya no será decidido por el MMR, sino por por los puntos de clasificación que ganen o pierdan en cada partida.

Cada rango tendrá cinco divisiones y cada una requiere 100 puntos de clasificación para avanzar a la siguiente.

Un nuevo rango, Esmeralda, será agregado entre Platino y Diamante.

El MMR será conocido como Habilidad o ‘Skill’. Este es un valor oculto que se traslada de temporada a temporada.

No habrán más restricciones para formación de escuadrones y el emparejamiento se adaptará al nivel combinado de los jugadores.

Los jugadores recibirán una recompensa al final de la temporada por cada división de rango alcanzada durante ella.

Cambios al pase de batalla

Siguiendo el ejemplo de Call of Duty, Rainbow Six Siege abandonará el pase de temporada tradicional y lineal en la temporada 4 ‘Solar Raid’ del año 7. Este contará con un camino ramificado en el que podemos planear una ruta hacia las recompensas que más queremos para desbloquearlas primero.

Eso sí, sin importar la ruta que tomen, al final pueden desbloquear todas las recompensas en todas las rutas posibles.

Colaboración de Rainbow Six Siege con Nier Replicant y Automata

Ya pueden encontrar en la tienda los siguientes cosméticos:

Set elite del protagonista de Nier Replicant para Maverick

Set elite de 2B para Iana

Tenemos que decir que estamos muy felices por finalmente tener representación de Colombia en Rainbow Six Siege y no podemos esperar para jugar con Solis cuando llegue la temporada 4 ‘Operación Solar Raid’ del año 7.

