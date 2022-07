Red Dead Online no recibirá más grandes actualizaciones, confirma Rockstar

Cuando Red Dead Redemption 2 fue lanzado en 2018, muchos esperaban que su modo en línea se volviera tan popular como lo fue el de Grand Theft Auto. Después de todo, ¿quién no querría vivir constantes aventuras en el salvaje oeste? Pero no fue así. Red Dead Online nunca ha recibido tanto cariño como GTA Online y Rockstar prácticamente lo abandonó porque no lanzará más «grandes actualizaciones temáticas» para este título.

Este anuncio fue parte de un comunicado oficial publicado en el sitio web de la empresa. Usando como excusa el traslado de recursos a la siguiente entrega de GTA, anunciaron «cambios» a la forma en que soportan este juego en línea.

«Juntos a eventos de temporada y mejoras a la experiencia, planeamos trabajar sobre los modos existentes y agregar nuevas misiones por telegrama en lugar de lanzar grandes actualizaciones de contenido temático como en años anteriores».

Esto quiere decir que, aunque Red Dead Online continuará recibiendo actualizaciones y mejoras, no recibirá nuevos modos de juego, grandes paquetes de cosméticos ni expansiones. Lo irónico es que el mismo comunicado anuncia todo el contenido que llegará próximamente a GTA Online.

Este anuncio no es una sorpresa, pero sí una decepción. La comunidad de jugadores de este título en línea llevan años criticando a Rockstar por el poco apoyo que le ha prestado al juego. Ahora sabemos que las actualizaciones esperadas nunca van a llegar.

Fuente: Rockstar Games