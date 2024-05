Reinicio de Perfect Dark se encuentra en un estado muy difícil

En The Game Awards 2020, Microsoft anunció un proyecto ‘reboot’ o el reinicio de Perfect Dark, el juego original de Rare para Nintendo 64 que obtuvo una secuela para Xbox sin la misma popularidad. Rare no está involucrado nuevamente en el reinicio de Perfect Dark. Xbox Game Studios creó un estudio desde cero para ello, The Initiative, presuntamente trabajando en el juego desde 2018.

De acuerdo con Jeff Grubb (vía Reddit):

«Las consecuencias de esto (los despidos de hoy), se oyen cada vez más… se oye desde hace años que Perfect Dark está en un estado difícil, parece que está en un estado muy difícil. Y no parece que se haya hecho nada desde entonces (desde el anuncio) y que Crystal Dynamics haya subido a bordo para ayudar…»

Según Grub, ni siquiera está seguro que el reinicio de Perfect Dark sea en perspectiva de primera persona. Durante los últimos seis años, el reinicio de Perfect Dark ha pasado por diferentes dificultades y su destino es incierto. En 2021, Crystal Dynamics –casa de Tomb Raider y Marvel’s Avengers— se unió al proyecto. Al año siguiente, varios empleados dejaron la compañía, citando problemas con el lento desarrollo y una falta de autonomía creativa. Después cambiaron de Unreal Engine 4 a 5 y el reinicio sufrió a su vez un reinicio.

Dadas las lamentables noticias más recientes de Microsoft, esta información no confirmada oficialmente tiene todos los indicios de ser cierta. No nos extrañaría si a estas alturas el proyecto de Perfect Dark fuese cancelado y The Initiative desmantelado.

Vía: Gameranx