PS Plus Essential: los juegos de enero 2024

PlayStation anunciará en las próximas horas los juegos que harán parte del plan PS Plus Essential en enero, sin embargo, ya se filtró el primer juego para 2024. Estos juegos que podremos disfrutar si tenemos una suscripción activa de PS Plus en nuestras consolas PS4 o PS5. Adicionalmente, PlayStation confirmó los juegos que harán parte de PS Plus para el próximo mes.

Un filtrador muy conocido por la comunidad, conocido en X como Billbil-kun ha revelado que uno de los tres juegos llegará el 2 de enero. Este juego es Nobody Saves the World que vendrá incluido en el plan de PS Plus Essential para enero 2024. Este juego es un RPG estrenado en 2022 protagonizado por un héroe corriente, que termina siendo en el protagonista de la épica historia.

Estos son los juegos gratuitos disponibles hasta el 5 de febrero.

Un aspecto clave de este protagonista es su capacidad de transformarse em diferentes clases y criaturas, desde una rata a un caballero, arquero, caballo, robot. Cada uno cuenta con una habilidad diferente que nos será útil dependiendo de la situación. Por otro lado, ya se confirmaron los demás juegos que serán parte de PS Plus Essential en enero de 2024.

Desde el 2 de enero al 5 de febrero tendremos disponibles de manera gratuita en el servicio de suscripción A Plague Tale: Requiem, Evil West y Nobody Saves the World. Todos estos estarán disponibles para PS5, solo Evil West y Nobody Saves the World estarán en PS4. No obstante, aún estamos a tiempo de reclamar los juegos gratuitos de este mes.

Fuente: cuenta de X de PlayStation