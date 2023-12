Rewind Hispano 2023: este es el resumen del año de los creadores de contenido más famosos

Uno de los resúmenes más esperados de internet ha llegado. Se trata del Rewind Hispano 2023, el cual recopila los mejores momentos de los creadores de contenido hispanos. Como siempre, esta producción suele agrupar, memes y momentos icónicos de la comunidad hispana de YouTube y Twitch. Su producción quedó nuevamente a cargo de Alec Hernández, un ‘youtuber’ que acostumbra a hacer este contenido anualmente.

Este año tuvo varios cambios bastante contundentes, el primero, la introducción de patrocinadores, el segundo la ausencia de creadores de contenido como Ibai, Vegeta y Willyrex. Sin embargo, el cambio más sustancial fue la inclusión de una historia de principio a fin. Anteriormente, los Rewind se caracterizaban por ser un conjunto de memes de los creadores de contenido sin un hilo conductivo. Ahora, es una historia la que une todos los cabos.

Este fue el arte con el que se promocionaba el Rewind Hispano de 2023. La gran ausencia fue Ibai Llanos.

Este punto del Rewind Hipano 2023 no fue de agrado para gran parte de la comunidad y es lo que está generando polémica en las redes sociales por parte de los creadores de contenido. Por otro lado, varios streamers y creadores de contenido han publicado que no fueron invitados. Muchos otros decidieron no participar directamente entre creadores de Twitch y YouTube. La cuota colombiana fue representada por Juan Guarnizo, otra vez.

A la fecha de escribir esto el video se acerca al millón de vistas. A pesar de que no gustó a una gran parte de la comunidad, fue lo suficientemente atractivo a nivel visual como para dejar la vara bastante alta para el próximo año. Las escenas más destacas de este año fueron Thegrefg con los ‘fandoms’, Jordi Wild y su pelea, Xokas con su cameo a Oppenheimer.

Fuente: Canal de YouTube de Alec Hernández