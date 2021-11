Riot Direct: un punto de red será instalado en Bogotá, Colombia

No hay aspecto más frustrante en un juego multijugador que el ‘lag’. Incluso los estudios más veteranos lidian con este problema de forma constante. Al fin y al cabo, mejorar la experiencia en línea influye directamente en la percepción del título. Por supuesto, Riot Games no es ajeno a tal contienda. Afortunadamente, la compañía ha dado un paso importante en esta misión.

A través de un comunicado, Riot Rocofu —líder del área de infraestructura y redes para Latam— ha dado a conocer que Riot instalará un punto de red de Riot Direct en Bogotá.

¿Qué consecuencias tendrá el punto de red de Riot Direct en Bogotá, Colombia?

La consecuencia más directa de este nuevo punto de red de Riot Direct será una substancial mejora de la estabilidad y reducción de latencia para todos los jugadores de League of Legends que residen en Bogotá y otras ciudades de Colombia. Sin embargo, esta no será la única ventaja. Como el punto de red de Riot Direct en Bogotá se conectará de manera directa a Miami, Ciudad de México y Perú, los jugadores colombianos tendrán un mejor acceso a los servidores de Valorant y League of Legends (LAS) en México y Chile. También habrá mayor estabilidad para los servidores de Valorant y League of Legends (LAN) ubicados en Miami.

Como si lo anterior no fuera suficiente, Riot colocará un servidor de Valorant en Bogotá. Por medio de este, se espera que los usuarios en Colombia puedan jugar a menos de 30ms. Lo anterior no quiere decir que solo podrán jugar Valorant en dicho servidor. Los usuarios en Colombia podrán seguir jugando en los otros servidores de la región sin ningún problema.

¿Por qué Bogotá fue escogida?

Según Riot Games, “geográficamente es un punto central entre los extremos norte y sur del continente”. En lo que respecta a conectividad, tiene un excelente acceso a Estados Unidos, Perú, Chile y México. Esto permite una sinergia de las redes de Riot Direct del norte y el sur.

¿Se instalarán más puntos de red de Riot Direct en otros países de Latinoamérica?

Por el momento, Riot Games no pondrá más servidores en otros países de Latinoamérica.

Fuente: página oficial de Riot Games