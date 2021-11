Rockstar se disculpa por GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, parche y juegos gratis en camino

Tras los diferentes problemas gráficos y de desempeño presentados por los juegos que componen GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, Rockstar Games finalmente se pronuncia. Esto ocurre días después que las versiones para PC del Rockstar Launcher fuesen retiradas y reintegradas, al salir a la luz que canciones no autorizadas e incluso viejo material censurado, seguía presente en el código.

Rockstar Games comenzó disculpándose por los problemas presentados con las remasterizaciones de los juegos 3D en Grand Theft Auto. «La serie Grand Theft Auto –y los juegos que componen la trilogía– son tan especiales para nosotros como para los fans alrededor del mundo. Las versiones actualizadas de estos clásicos no se lanzaron en un estado conforme a nuestros estándares de calidad, o los estándares que nuestros fans esperan.»

La compañía señaló sus planes para corregir estos problemas técnicos y mejorar los juegos hasta el nivel de calidad deseado. Dichos parches aplicarían a todas las versiones de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition.

Una importante decisión a la que llegó la compañía a raíz de todo este asunto, es que las versiones originales para PC de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas regresarán a la Rockstar Store como un ‘bundle’. Más importante, los compradores de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition para PC, las recibirán completamente gratis.

Podrán reclamarlos hasta el 30 de junio del 2022.

Valdría la pena preguntarse si Rockstar Games es consciente que ellos son responsables del control de calidad en sus propios juegos. Aún siendo desarrollados por terceros, como Grove Street Games en este caso. Sobre este último, Rockstar pidió al público cesar sus mensajes de acoso y amenazas en redes sociales hacia Grove Street Games, una actitud completamente reprochable y jamás justificable.

Fuente: Rockstar Games

Vía: Twitter