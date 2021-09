[Rumor] Quantic Dream está trabajando en un juego de Star Wars

Estamos ‘ad portas’ de una nueva época de oro para los videojuegos de La Guerra de las Galaxias. Vienen la secuela de Jedi: Fallen Order, Lego: The Skywalker Saga, el ‘free-to-play’ Star Wars: Hunters y el ‘remake’ de Knights of the Old Republic. Pero eso no es todo. Un nuevo rumor dice que Quantic Dream también está trabajando en un nuevo juego de Star Wars.

El estudio Quantic Dream es conocido por aventuras gráficas como Heavy Rain, Beyond: Two Souls y Detroit: Become Human. Este estudio francés también se ha visto envuelto en varios escándalos de abuso laboral y sexismo.

Este rumor comenzó a mediados de septiembre de 2021, cuando el youtuber y experiodista francés Gautoz dijo en un video que el estudio habría firmado un contrato con Disney. Días después, Tom Henderson —el informante que reveló reciente información sobre Battlefield 2042, GTA VI y el Call of Duty de 2022— escribió en DualShockers que sus fuentes le confirmaron que Quantic Dreams lleva al menos año y medio trabajando en este juego de Star Wars.

No conocemos más detalles sobre este supuesto título, pero es fácil imaginar que se trata de una aventura gráfica al estilo de los juegos más famosos del estudio. Estaremos muy atentos para revelarles más información al respecto.

Fuente: DualShockers