Varias fuentes reportan que Battlefield 2042 será aplazado

Durante la revelación oficial de Battlefield 2042 el pasado mes de junio, Electronic Arts dio a conocer que la próxima entrega de la franquicia FPS debutaría el próximo 22 de octubre. Por supuesto, esto no fue lo único mostrado. En los últimos 3 meses, DICE ha compartido bastante información sobre el esperado título. Sin embargo, como se ha vuelto recurrente durante la pandemia, el aplazamiento de la fecha de lanzamiento de Battlefield 2042 parece inminente.

El 14 de septiembre, el periodista Jeff Grubb dio a conocer que próximamente se anunciará el aplazamiento de un esperado título. Si bien Grubb no mencionó Battlefield 2042, otros ‘insiders’ han apuntado a que el próximo juego de DICE será aplazado. Entre estos se encuentran Nick Baker —cofundador de Xbox Era— y el youtuber Dealer. No obstante, cabe reiterar que Electronic Arts todavía no ha confirmado el aplazamiento de Battlefield 2042 .

¿Cuándo sería la nueva fecha de lanzamiento de Battlefield 2042?

Algunas fuentes sugieren que Battlefield 2042 será aplazado hasta 2022. Otras dicen que el lanzamiento todavía se hará en 2021. Por ejemplo, fuentes cercanas a Tom Henderson —periodista en DualShockers— aseguran que el juego debutará a finales de noviembre.

Battlefield 2042 llegará a Xbox Series X|S, PS5, Xbox One, PS4, Steam, Origin y Epic Games Store. Para ver todo lo que se ha revelado sobre el juego, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: Jeff Grubb, Nick Baker, Dealer, Tom Henderson