Un nuevo juego RPG tipo ‘soulslike‘ será estrenado en los próximos meses. Su nombre es Salt and Sacrifice, desarrollado por Ska Studios, empresa que confirmó recientemente su fecha de lanzamiento.

Se trata de un juego que continúa un poco el estilo de su predecesor, Salt and Sanctuary. Este se jugará en dos dimensiones y se requerirá de grandes reflejos del jugador para esquivar los poderosos ataques de los enemigos para no morir en el intento. El tipo de combate dependerá de la clase de inquisidor marcado que se escoja: asesino, clérigo, luchador, paladín, duelista, sabio, etc.

En este título los inquisidores marcados (los jugadores) se enfrentan a los magos, un tipo de encarnaciones de caos elemental con grandes dimensiones. El reino está siendo azotado por estos seres, por lo que resulta muy importante acabar con ellos.

El progreso depende del éxito a la hora de luchar con los magos. Después de todo, los jugadores podrán hacerse equipo muy poderoso a partir de los restos y los huesos de sus enemigos elementales caídos. La idea es acabar con todas estas criaturas.

El título tendrá un modo multijugador. En este se podrá hacer combates de jugador contra jugador invadiendo las partidas de otros o se pueden forjar alianzas para colaborar y destruir a un amigo difícil de vencer con algo de ayuda.

¿En qué fecha llegará Salt and Sacrifice?

Salt and Sacrifice estará disponible para consolas PS4 y PS5, así como PC a través de la Epic Games Store. A pesar de que en Steam están los títulos anteriores de Ska Studios, no se ha confirmado todavía la llegada a esta tienda.

Todavía no se ha revelado qué precio de lanzamiento tendrá. Por lo tanto, se espera que en los próximos meses tener más información al respecto.

Fuente: Ska Studios