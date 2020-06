Samurai Shodown (PC) – Reseña

Desde el 25 de abril de 2016, la compañía SNK ha venido experimentando un resurgimiento. Esto coincidió con el regreso de la mítica frase «The Future is Now». Desde esa época, SNK ha tenido varios aciertos y algunos descaches. Seamos honestos: cuando digo descaches, me refiero a SNK Heroines: Tag Team Frenzy. Este juego fue el causante, para mí, de tener bajas expectativas ante el reinicio de la franquicia Samurai Shodown. Sin embargo, con el lanzamiento para consolas en 2019, la desarrolladora de Osaka demostró que aún sigue vigente y que guarda un gran respeto por los fanáticos del género. Ahora ha llegado el momento de probar el regreso de Haohmaru y compañía en PC.

Lo primero que nos encontramos en el ‘reboot’ de Samurai Shodown es un profundo, pero sencillo sistema de combate en dos dimensiones. En cuanto a la jugabilidad o sistema de combate —la parte más importante en un juego de pelea—, debemos destacar que este no es un juego que exija un alto grado de ejecución por parte del jugador. En Samurai Shodown, a diferencia de algunos de los juegos de lucha más populares del mercado, los jugadores deben concentrarse en sus movimientos, los del oponente y el espacio que estos ataques y los personajes ocupan en el campo de pelea. Si están pensando en el parecido que este reinicio tiene con el segundo juego de la franquicia, debo decir que van por buen camino.

En PC, Samurai Shodown cuenta con más personajes seleccionables que la versión de consolas cuando fue lanzada. Sin embargo, sigue siendo un grupo pequeño de personajes para los estándares actuales.

En Samurai Shodown, hay mecánicas de alto riesgo y gran recompensa

Este juego, al igual que muchos otros de SNK, solo usa cuatro botones: A (K), B (LS), C (MS) y D (HS). Estos son kick (K), light slash (LS), medium slash (MS) y high slash (HS). Con cada uno de estos botones, los jugadores pueden ejecutar movimientos especiales con el movimiento de la palanca o cruceta. La gran diferencia de cada uno de los botones, para los golpes normales o movimientos especiales, radica en el daño y el rango de alcance. Adicionalmente, nuestro personaje tardará más en recuperarse si se ejecuta un movimiento o golpe con ‘MS’ o ‘HS’. Por esta razón es vital conocer muy bien cuándo y bajo qué condiciones apretamos nuestros botones.

Como complemento a lo anterior, los jugadores también pueden usar combinaciones de botones para ejecutar agarres (⇦ o ⇨ + CD), esquivar ataques (AB), recuperarse de un ataque (⇦ o ⇨ al caer al suelo) y ejecutar las mecánicas universales de Samurai Shodown. Estas las podemos ordenar en tres grupos, que listamos a continuación:

Defensa

Defensa precisa. Al defenderse de un ataque justo antes de que este conecte, los jugadores activarán la ‘defensa precisa’. El jugador que logre una ‘defensa precisa’ podrá acumular una pequeña cantidad de la barra ‘Rage’ y ejecutar un ‘quiebre de postura’.

Al defenderse de un ataque justo antes de que este conecte, los jugadores activarán la ‘defensa precisa’. El jugador que logre una ‘defensa precisa’ podrá acumular una pequeña cantidad de la barra ‘Rage’ y ejecutar un ‘quiebre de postura’. Quiebre de postura. Cuando un jugador hace una ‘defensa precisa’, este puede ejecutar con AB el ‘quiebre de postura’. Este es un ataque bloqueable que, si bien no causa daño al enemigo, sí logra tumbarlo y alejarlo. El ataque del ‘quiebre de postura’ no posee invencibilidad, así que no se debe usar contra ataques de golpes múltiples. Hay que tener en cuenta que el ‘quiebre de postura’ demora en recuperarse. Si no conecta o es bloqueado, quedaremos indefensos. No es recomendable hacer este movimiento contra ataques aéreos.

Ataque

Contraataque. Se ejecuta haciendo media ‘u’ hacia adelante ( ⇓⇘⇨ ) más AB. Este ‘contraataque’ solo funciona contra los ataques normales que usen armas. Puños, patadas y movimientos especiales no pueden ser contrarrestados. Los efectos del ‘contraataque’ varián según la potencia del ataque que contrarrestamos. Al contrarrestar un ataque débil (LS) o medio (MS), el oponente queda vulnerable durante un corto o largo periodo, respectivamente. Al lograr un ‘contraataque’ de un movimiento fuerte (HS), el oponente no solo quedará vulnerable un corto periodo, sino que también perderá el control de su arma.

Se ejecuta haciendo media ‘u’ hacia adelante ( ) más AB. Este ‘contraataque’ solo funciona contra los ataques normales que usen armas. Puños, patadas y movimientos especiales no pueden ser contrarrestados. Los efectos del ‘contraataque’ varián según la potencia del ataque que contrarrestamos. Al contrarrestar un ataque débil (LS) o medio (MS), el oponente queda vulnerable durante un corto o largo periodo, respectivamente. Al lograr un ‘contraataque’ de un movimiento fuerte (HS), el oponente no solo quedará vulnerable un corto periodo, sino que también perderá el control de su arma. Captura de Arma. La ‘captura de arma’ solo se puede ejecutar cuando nuestro personaje tiene las manos desnudas. Esto le permitirá capturar el arma del enemigo y dejarlo en el suelo por un buen momento al presionar una ‘u’ adelante (⇓⇘⇨) más AB. Sobra decir que, al igual que el ‘contraataque’, la ‘captura de arma solo sirve contra los ataques normales que usen armas.

Furia (怒)

Al recibir daño o ejecutar una ‘defensa precisa’, los jugadores irán recolectando energía para la barra de furia. Al llenarla, los personajes entran en un estado llamado ‘furia máxima’.

Furia máxima. Durante la ‘furia máxima’, que dura de siete a veinte segundos dependiendo del personaje que tengamos, todos los ataques —con excepción de los súper especiales— infringen 20% más de daño. Algunos de los movimientos especiales de los personajes cambian sus propiedades mientras están en el estado de ‘furia máxima’. Los movimientos súper especiales o técnicas de desarme drenan la barra de furia al conectar con el enemigo.

Durante la ‘furia máxima’, que dura de siete a veinte segundos dependiendo del personaje que tengamos, todos los ataques —con excepción de los súper especiales— infringen 20% más de daño. Algunos de los movimientos especiales de los personajes cambian sus propiedades mientras están en el estado de ‘furia máxima’. Los movimientos súper especiales o técnicas de desarme drenan la barra de furia al conectar con el enemigo. Explosión de furia. Para entrar en este estado debemos presionar ABC. La activación dura 60 frames y es totalmente invencible. La explosión de furia es una evolución de la furia máxima, con la diferencia que una vez terminada la barra de furia esta no volverá a estar disponible el resto de la pelea. En este estado, el poder de los ataques —conservando las excepciones del modo ‘furia máxima’— hacen un 40% más de daño. Al activar la ‘explosión de furia’, solo en el suelo y durante el hitstun de algunos ataques, se genera un hitbox que aparta, mas no inflige daño al oponente. La duración de la ‘explosión de furia’ depende de la cantidad de vida que tengamos y puede llegar a durar de 5 a 15 segundos si nuestra vida es de 100 o menos.

Para entrar en este estado debemos presionar ABC. La activación dura 60 frames y es totalmente invencible. La explosión de furia es una evolución de la furia máxima, con la diferencia que una vez terminada la barra de furia esta no volverá a estar disponible el resto de la pelea. En este estado, el poder de los ataques —conservando las excepciones del modo ‘furia máxima’— hacen un 40% más de daño. Al activar la ‘explosión de furia’, solo en el suelo y durante el hitstun de algunos ataques, se genera un hitbox que aparta, mas no inflige daño al oponente. La duración de la ‘explosión de furia’ depende de la cantidad de vida que tengamos y puede llegar a durar de 5 a 15 segundos si nuestra vida es de 100 o menos. Hoja relámpago. Este es un movimiento súper especial que solo puede ser ejecutado oprimiendo ABC cuando la ‘explosión de furia’ está activada. Es totalmente invulnerable a proyectiles y puede causar daño de 330 a 710 si aún tenemos tiempo en la ‘explosión de furia’. El riesgo de este movimiento es altísimo.

La versión de Samurai Shodown para PC no cuenta con modos ni contenido adicional diferente al de su lanzamiento para consolas. Aquí encontraremos los típicos modos de entrenamiento, supervivencia, contrarreloj, tutorial y dojo. Este último le permite a los jugadores crear un fantasma con su estilo de lucha para pelear contra él o permitir que otros jugadores en línea lo descarguen para que puedan enfrentarlo. En cuanto al modo en línea, al igual que los anteriores, no hay un cambio a lo ya visto en la versión de 2019. Lo que sí hay que destacar es su increíble apartado visual y sonoro, que hace que las peleas sean bastante inmersivas.

Samurai Shodown (PC) 7.8/10 Nota Lo que nos gustó - Un sistema de combate profundo, pero de fácil ingreso para los novatos.

- Sonido y presentación de una gran calidad.

Lo que no nos gustó - El 'netcode' de la versión de consola regresa.

- Pocos personajes seleccionables. Más de siete son de pago.

- Un modo historia mediocre.

En resumen El reinicio de Samurai Shodown es una prueba fehaciente del buen trabajo de SNK, ya que las mecánicas jugables, el apartado sonoro y su presentación muestran lo conectada que está la desarrolladora de Osaka con su público. Desafortunadamente, la llegada de este juego a PC no cuenta con elementos adicionales —en comparación a los vistos en el lanzamiento de 2019— y tampoco mejora aspectos fundamentales como el 'netcode'. Además, los tiempos de carga en el menú y en la selección de personajes son muy largos. Solo resta esperar a que SNK actualice el 'netcode' del juego, tal cual como ya lo hizo con Garou: Mark of the Wolves y Last Blade 2.

Reseña hecha con una copia digital de Samurai Shodown para Epic Games Store brindada por SNK.