Fatal Fury: City of the Wolves, SNK revela cuándo sale y más personajes

En noviembre del 2024 se cumplen 25 años del lanzamiento de Garou: Mark of the Wolves. Además, desde hace dos años conocemos que SNK se encuentran desarrollando un nuevo juego de la franquicia Garou o Fatal Fury como se le conoce en occidente. El año pasado, durante las finales de The King of Fighters XV en EVO 2023 SNK reveló el nombre oficial del juego y su primer tráiler. Ahora, durante las finales del SNK World Championship 2023, SNK reveló cuándo sale, nuevos personajes y algunas de las novedades del sistema de combate de Fatal Fury: City of the Wolves.

Adicionalmente, SNK reveló cuándo se podrá probar con una demo publica Fatal Fury: City of the Wolves.

¿Cuándo sale Fatal Fury: City of the Wolves?

Preecha, es la pupila de Joe Higashi y a diferencia de su maestro ella es una científica.

El primero de los dos ‘trailers’ de Fatal Fury: City of the Wolves que reveló SNK durante las finales del Top 8 del torneo de The King of Fighters XV despejó una de las dudas más grandes de la comunidad. Esta es cuándo sale Fatal Fury: City of the Wolves. Así que, aunque no dieron la fecha de lanzamiento, SNK confirmó que Fatal Fury: City of the Wolves saldrá a inicios del 2025. Desafortunadamente, ninguno de los dos adelantos de Fatal Fury: City of the Wolves no especifico las plataformas a las que el nuevo juego de la franquicia Garou llegará.

¿Cuáles son los personajes jugables que tendrá Fatal Fury: City of the Wolves?

Fatal Fury: City of the Wolves será el primer juego de SNK en llegar al mercado con doblaje japonés e inglés, el tráiler en este idioma lo pueden ver en el siguiente enlace.

En el primer tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves se pudieron escuchar las voces de Rock Howard, Andy Bogard, Mai Shiranui, B. Jenet, Joe Higashi, Billy Kane, Marco Rodrigues, Alice Nakata, Gato, Tizoc, Kain R. Heinlein y Terry Bogard. Sin embargo, SNK con el tráiler que anunció que el lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves será a inicios del 2025, solo reveló a los primeros cinco personajes del juego. Entre estos se encuentra Preecha, luchadora que debutará en Fatal Fury: City of the Wolves.

Personajes de Fatal Fury: City of the Wolves confirmados hasta el momento:

Rock Howard

Terry Bogart

Hotaru Futaba

Tizoc

Preecha

¿Cuál es el sistema de combate de Fatal Fury: City of the Wolves?

El «Just Defend» también está de regreso en Fatal Fury: City of the Wolves.

En ambos adelantos de Fatal Fury: City of the Wolves vemos de vuelta movimientos y mecánicas clásicas. Sin embargo, el primer tráiler muestra por encima las mecánicas de combate que veremos en Fatal Fury: City of the Wolves cuyo sistema de combate se llamará «REV System». En el adelanto vemos los «REV Arts» (o movimientos especiales EX), los cuales se pueden encadenar haciendo uso del «REV Accel». Los «REV Blows», son golpes que tienen armadura y el «REV Guard» es una especie de escudo.

¿Habrá demostración de Fatal Fury: City of the Wolves?

SNK reveló que, además de los anuncios de KOF XV, en EVO Japan 2024 los asistentes al evento podrán probar una demostración publica de Fatal Fury: City of the Wolves. EVO Japan 2024 se llevará a cabo desde el sábado 27 y hasta el lunes 29 de abril del 2024 en el Ariake GYM-EX en Tokio. Para conocer toda la información sobre este evento, les recomendamos seguir el siguiente enlace.