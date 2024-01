Según PlayStation, el ‘remake’ de Silent Hill 2 y Metal Gear Solid 3 llegarán en el 2024

Apenas estamos en la primera semana del 2024 y PlayStation ha sorprendidos a los poseedores de su PS5 con un tráiler que revela parte de los juegos que llegarán este año a su consola de novena generación.

¿Cuáles son los juegos que llegarán a PlayStation 5 durante el 2024?

En el tráiler se encuentran juegos como Like a Dragon: Infinite Wealth, Suicide Squad: Kill the Justice League y Tekken 8 que llegarán en menos de un mes. Sin embargo, el tráiler pareceria confirmar que juegos como Metal Gear Solid Delta: Snake Eater —el ‘remake’ de MGS 3—, Stellar Blade y Silent Hill 2 serán lanzados en el 2024. No obstante, ni Konami ni Shift Up han revelado una fecha o ventana de lanzamiento para sus juegos.

Así que a falta de una declaración oficial de cada una de las desarrolladoras, listaremos con su fecha de lanzamiento los juegos que según Sony llegarán a PlayStation 5 en el 2024:

Prince of Persia: The Lost Crown – 18 de enero.

The Last of Us Part 2 Remastered – 19 de enero.

Like a Dragon Infinite Wealth – 26 de enero.

Tekken 8 – 26 de enero.

Suicide Squad Kill the Justice League – 2 de febrero.

Helldivers 2 – 8 de febrero.

Pacific Drive – 22 de febrero.

Final Fantasy VII Rebirth – 29 de febrero.

Dragon’s Dogma 2 – 22 de marzo.

Rise of the Ronin – 22 de marzo.

Juegos que llegarán a PlayStation 5 en el 2024 sin fecha de lanzamiento definida

Foamstars – primer trimestre del 2024.

Concord: 2024 – sin fecha de lanzamiento oficial.

Forever Skies: 2024 – sin fecha de lanzamiento oficial.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – sin fecha de lanzamiento oficial.

– sin fecha de lanzamiento oficial. The Casting of Frank Stone – no cuenta con un año de lanzamiento por parte del distribuidor.

The Plucky Squire – no cuenta con un año de lanzamiento por parte del distribuidor.

Silent Hill 2 – sin fecha de lanzamiento oficial.

– sin fecha de lanzamiento oficial. Stellar Blade – sin fecha de lanzamiento oficial.

Esperemos que Sony tenga razón y que este año podamos ver el lanzamiento de Silent Hill 2 y el remake de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Mientras tanto, solo queda esperar que el «tío» Konami no nos ague la fiesta.

Fuente: canal oficial dePlayStation en YouTube