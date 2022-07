Skate 4 será un juego gratis, revelan su nombre oficial

Llevamos más de 12 años esperando una nueva entrega de esta serie de juegos «de patinetas» tan especial que ofreció una verdadera alternativa a los títulos de Tony Hawk. Parece mentira que ya casi esté aquí. Durante una presentación especial llamada The Board Room, algunos de los desarrolladores del estudio Full Circle dieron más detalles sobre Skate 4, anunciaron que será un juego gratis que permitirá el juego cruzado, la progresión cruzada y que su nombre oficial será skate., con la ‘s’ minúscula y el punto al final.

Comprendemos que a los fanáticos les preocupe que este título sea ‘free-to-play’, pues ese tipo de obras suelen abusar de la monetización. Pero lo desarrolladores trataron de dar un parte de tranquilidad al respecto. Es verdad que skate. o Skate 4 será un juego gratis y tendrá microtransacciones, pero aseguraron que no será ‘pagar para ganar’. No tendremos que pagar por nuevos mapas, no tendrá cajas de botín ni ventajas de jugabilidad a la venta.

Aclaran que la inspiración detrás de la monetización es Apex Legends. Solo gastaremos dinero si queremos cosméticos y «conveniencias» para no dividir a la comunidad. Insisten en que la idea es apoyar al juego con nuevo contenido durante muchos años. También confirmaron que habrá una versión para dispositivos móviles.

Respecto a la fecha de lanzamiento, solo dijeron que «skate. saldrá cuando esté listo». Pueden ver la presentación a continuación, pero no tiene subtítulos en español.

Si están interesados en participar en la prueba de juego gratis de skate., una especie de beta, regístrense en el sitio web oficial del juego.

Fuente: canal oficial del juego en YouTube