Skull and Bones: conoce cómo jugar gratis ocho horas del «AAAA» de Ubisoft

Después de casi una década por fin a llegado el lanzamiento de Skull and Bones. Este es el ambicioso juego multijugador de piratas de Ubisoft, el cual ha estado en boca de los jugadores y medios por su accidentado desarrollo. Sin embargo, a pesar de esto, Ubisoft está tan segura de la calidad de Skull and Bones que permite que los jugadores prueben de manera gratuita las primeras horas del juego. Así que nosotros les contaremos cómo jugar gratis ocho horas del Skull and Bones, el juego de piratas de Ubisoft.

¿Cómo jugar gratis las ocho horas del Skull and Bones, el juego de piratas de Ubisoft?

La prueba gratuita de ocho horas de Skull and Bones está disponible para los poseedores de una PlayStation 5, Xbox Series S|X o en PC vía Ubisoft Connect o Epic Games Store. Al terminar las ocho horas gratis de Skull and Bones, sí compramos el juego podemos cargar con nuestro progreso. Pueden encontrar cada uno de los enlaces para descargar gratis la prueba de ocho horas de Skull and Bones en el siguiente enlace.

Estos son los precios de Skull and Bones en Colombia. En Europa parte de la polémica es que las dos ediciones del juego cuestan $79.99 y $89.99 euros respectivamente.

Ubisoft describe Skull and Bones de la siguiente manera:

Adéntrate en el peligroso mundo de Skull and Bones, donde tendrás que seguir tus propias normas para pasar de ser nadie a compartir la infamia de los cabecillas piratas más temibles. Fabrica barcos únicos, forja alianzas inverosímiles y participa en emocionantes batallas navales mientras superas retos y desatas el caos en los mares. Forma parte de un mundo absorbente que se expande cada temporada con nuevos desafíos y funcionalidades.

Ahora opinar sobre sí valió o no la pena la espera por Skull and Bones esta al alcance de todos.

Fuente: Ubisoft