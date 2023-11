Hace un año Square Enix lanzó Star Ocean: The Divine Force, la sexta entrega del RPG japones que mezcla la fantasia con la ciencia ficción. Ahora, el pasado 2 de noviembre, Square Enix lanzó Star Ocean Second Story R, un ‘remake’ de la segunda entrega de la franquicia de juegos desarrollados por Tri-Ace, el cual es para gran parte de sus fanáticos el mejor de los seis juegos de esta saga. Así que en nuestra reseña de Star Ocean The Second Story R conoceremos sí el RPG de Tri-Ace —esta vez desarrollado por Gemdrops— logra superar el paso del tiempo luego de 25 años de su lanzamiento inicial para PlayStation.

Cada uno de los protagonistas de Star Ocean The Second Story R tiene cambios en su aventura lo suficientemente marcados para invitarnos a pasarlo más de una vez.

Una historia sencilla, pero con grandes personajes

La historia de Star Ocean The Second Story R cuenta con dos protagonistas, el primer de ellos es Claude C. Kenny, hijo de un miembro del grupo del primer juego, el cual luego de interactuar con un dispositivo alienígena es transportado a un mundo medieval de fantasía subdesarrollado. En este enigmático lugar conoce a Rena Lanford, una chica cuyo origen es un misterio. Los dos se embarcan en un viaje para investigar y destruir la brujoesfera, encontrar un camino a casa para Claude y respuestas sobre el pasado de Rena. Esta tarea no será sencilla y es por esto que podremos reclutar hasta 11 personajes. Estas adiciones a nuestro grupo dependerán de nuestras decisiones y del protagonista que elijamos al inicio del juego.

¿Cuántos finales tiene Star Ocean The Second Story R? Star Ocean The Second Story R tiene un total de 99 finales, entre los cuales se incluyen aquellos agregados en el juego de PSP. Algunos de estos finales son más fáciles de desbloquear que otros. Sin embargo, la manera más común de desbloquearlos es gestionando el nivel de amistad de cada personaje.

¿Cuáles son las novedades de Star Ocean Second Story R?

Yukihiro Kajimoto es el encargado de los diseños de personajes de Star Ocean Second Story R.

Star Ocean The Second Story R es un ‘remake’ y no una remasterización. Esto debido a que se han cambiado un gran número de elementos con respecto a su juego original y su posterior remasterización en PSP. Ahora, versión del 2023 cuenta con gráficos mejorados, que aprovechan el uso de escenarios en 3D —que antes eran imágenes prerrenderizadas— y personajes superpuestos en 2D. Gracias a esto, la sensación es similar a la del juego de PlayStation al punto que si bien algunos de los escenarios presentan cambios son facilmente identificables si tuvimos la oportunidad de jugar las versiones anteriores.

Además de los cuatro personajes que tendremos en nuestro grupo, en Star Ocean Second Story R podremos usar la ayuda de personajes de otros juegos de la franquicia.

El sistema de combate de Star Ocean Second Story R cuenta con una serie de cambios. En lugar de ataques individuales, todos los personajes cuerpo a cuerpo en Star Ocean Second Story R tienen un combo de tres golpes. Adicionalmente, entre estos cambios se encuentra la posibilidad de parar activamente los ataques enemigos. Esto hace que el combate se sienta dinámico y gratificante, una vez el jugador se acostumbra a su ritmo. Sin embargo, estos cambios han hecho que el balance del juego se rompa.

Jugabilidad que se mantiene fresca 25 años después

Star Ocean Second Story R cuenta con tres niveles de dificultad —tierra, galaxia y universo—. Nosotros iniciamos la aventura en galaxia —el nivel medio— pero pronto tuvimos que subir el nivel a universo para poder usar de manera más recurrente las novedades del sistema de combate del juego. Claro está, los jugadores que no estén familiarizados con el título pueden encontrar en el nivel de dificultad medio una aventura justa.

La arena de batalla y la cocina son de los minijuegos que encontraremos en Star Ocean Second Story R.

En Star Ocean The Second Story R podremos subir de nivel a los personajes que se nos unan a través de la experiencia, como en cualquier juego del género, así como también por medio del uso de puntos de habilidad (PC) y puntos de oficio (PH). Los PC se utilizan para mejorar las habilidades de combate de los personajes. Mientras que los PH se utilizan para aprender nuevos oficios. Estos son una característica importante del juego, ya que permiten a los jugadores crear objetos, monturas y obtener otras ventajas.

En Star Ocean Second Story R podremos encontrar un total de 18 oficios diferentes. Cada uno de estos oficios cuentan con sus propias habilidades. Al mejorar los oficios, los jugadores pueden desbloquear habilidades adicionales, como publicación, chef, herrero y guardaespaldas. Este último nos permitirá derrotar enemigos de bajo nivel sin pasar por el combate, lo cual es ideal para subir de nivel en algunas zonas del mapa. El entendimiento de los oficios —junto a las formaciones y las diferentes invocaciones— ayuda a reforzar las estrategias a la hora de enfrentar a los jefes u explorar mazmorras con enemigos de un nivel elevado.

Diversión más allá del final

Motoi Sakuraba, compositor que ha estado presente en el juego original y gran parte de la franquicia regresa para componer nuevos temas y hacer arreglos a los originales.



Star Ocean Second Story R no es el más largo de la franquicia, ya que cruzarlo por primera vez puede tomarnos entre 20 y 30 horas —si son aquellos jugadores que se toman su tiempo para ‘farmear’ niveles—. Sin embargo, hay que destacar que gracias a las mejoras de calidad de vida que ha agregado Gemdrops, este ‘remake’ es más rápido de terminar que el original —que rondaba entre las 40 y 50 horas para ser completado por primera vez—.

No obstante, el final de la primera partida en Star Ocean Second Story R es tan solo la mitad de la aventura. Ya que, adicional a los 99 finales, en el nuevo juego + podremos encontrar mazmorras y enemigos que requieren que alcancemos un nivel superior al 100 —de un máximo de 255—. Esto lejos de alargar artificialmente, el juego, recompensa al jugador con combates divertidos y uno que otro elemento adicional que enriquece lo que ya conocemos sobre el mundo de Star Ocean Second Story R.

Star Ocean Second Story R 8.5/10 Nota Lo que nos gustó - 11 personajes y 99 finales.

- Mejoras gráficas y de calidad de vida con respecto al original.

- Se puede elegir entre la música original o la que tiene los arreglos.

- Mucho contenido en el nuevo juego +. Lo que no nos gustó - Muchas de las mejoras rompen el balance del sistema de pelea y relegan algunos tipos de ataque al olvido.

- No todos los finales valen pena.

- La historia es lo único que no se ha salvado del paso del tiempo. En resumen Star Ocean Second Story R es otro de los grandes 'remakes' del 2023 y es basicamente la versión definitiva del juego lanzado en 1999 en nuestra región. Con mejoras de calidad de vida que agilizan y mejoran un sistema de combate que sin tener grandes cambios se siente mucho más elaborado del que podemos encontrar en algunos de los títulos AAA de la actualidad. No obstante, sus mayores fortalezas pueden ser sus más grandes debilidades, ya que desafortunadamente en nuestros tiempos los sistemas complejos y bien diseñados palidecen ante los que son automáticos y piensan por el jugador. Así que si alguno de los títulos de la franquicia Star Ocean los enamoró, este 'remake' es una nueva oportunidad para recordar esos tiempos —en PSP o PlayStation— y si no conocen la franquicia es el momento de jugar el mejor título de la saga creada por Tri-Ace y tratada con mucho amor y respeto por Gemdrops.

Reseña hecha con una copia digital de Star Ocean Second Story R para PlayStation brindado por Square Enix.