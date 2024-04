Stellar Blade tendrá modo ‘New Game Plus’ y no microtransacciones

Los usuarios de PS5 están disfrutando el demo de Stellar Blade desde hace unos días y la anticipación por el juego crece antes de su lanzamiento el próximo 26 de abril. Kim Hyung Tae, director ejecutivo de Shift Up Corporation, reveló que el próximo gran lanzamiento del estudio –distribuido por Sony Interactive Entertainment– incluirá el modo ‘New Game Plus’ o ‘Juego nuevo +’ poco tiempo después de su lanzamiento. Además, asegura que Stellar Blade no tendrá microtransacciones, con una excepción teórica.

En una entrevista con Ruliweb, Tae explicó que la excepción sería una colaboración paga con la IP de otra compañía. ¿Quizás NieR? No nos sorprendería, dada la capacidad de 2B para aparecer en múltiples cameos a lo largo de la industria. Sin embargo, la colaboración no está definida por el momento.

«Queremos aclarar en este punto que Stellar Blade no requerirá gastos adicionales de los cuales los jugadores no estén enterados, más allá de lo que pagaron por el juego. La única excepción es si creamos trajes en colaboración con la IP de otra compañía, que podrían venderse por cierto valor. También, no hay un modo ‘Juego nuevo +’ en la versión de lanzamiento, por favor estén pendientes a una actualización muy pronto.»

Como podemos leer, aquello de la microtransacción única es teórica porque la colaboración es solo un elemento hipotético. Es muy probable, dada la popularidad que ha recibido el título de Shift Up y que muchos jugadores lo han probado en su demo para PS5. Una posibilidad es que se realice con Goddess of Victory: Nikke, otro juego de Shift Up donde Jiyun Chae, esposa de Kim Hyung Tae, trabaja como artista además de Stellar Blade.

Stellar Blade fue anunciado en 2019 bajo el nombre en código Project EVE.

Fuente: Game Informer