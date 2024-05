La controversia por la censura de Stellar Blade explicada

El juego del estudio coreano Shift Up para PS5 ha levantado suspicacias desde mucho antes de su lanzamiento. Ya fuera por la figura de su protagonista o porque —como mencionamos en nuestra reseña y en el análisis sobre la sexualización de Eve— fue adoptado como bandera por un grupo de acosadores y misóginos. Pero ahora que lo tenemos en nuestras manos y descubrimos que es un juego muy divertido, surgió una controversia más: dicen que Stellar Blade fue afectado por la censura.

Aunque este es un juego de acción, no cabe duda que uno de sus principales atractivos es lo sexi que resulta la protagonista Eve. A lo largo de la aventura podemos encontrar más de 30 trajes para ella y la mayoría son bastante reveladores o resaltan sus voluptuosas formas. Pero hay dos de ellos que han levantado la ira de un subgrupo de jugadores: Conejita veraniega y Bondage cibernético.

En el juego, estos trajes lucen así:

Son muy sexis y reveladores, pero esos jugadores no se están quejando de que no sean nada aptos para luchar contra monstruos en medio del desierto o que Eve no vestiría algo así si tomamos en cuenta su personalidad. Es que no son suficientemente sexis.

¿Cuáles fueron los cambios hechos por la supuesta censura en Stellar Blade?

En la versión de prelanzamiento de Stellar Blade, los trajes Conejita veraniega y Bondage Cibernético lucían así.

Es verdad que son diferentes. En la versión de lanzamiento, el primero no tiene un escote tan amplio y tiene un protector de encaje debajo, además de ser más grande en el área pélvica. El segundo también revela más de los pechos de la protagonista.

Estos cambios —junto a la supuesta reducción del contenido violento y el cambio en un grafiti que podía ser considerado un insulto racista— desataron la furia de ese grupo de ‘gamers’. Gritando que se oponen a la censura, comenzaron una campaña para pedir a Shift Up y PlayStation que restaure el contenido a su gloria original.

¿Es realmente un caso de censura?

Es verdad que, en el pasado, Sony sí ha solicitado a algunos estudios hacer cambios en sus juegos para autorizar su lanzamiento en plataformas PlayStation. Uno de los casos más sonados fue el del juego independiente Martha is Dead y pueden leer todo el respecto aquí. En ese título, una perturbadora secuencia que es interactiva en Xbox y PC se convirtió en una secuencia de video en PlayStation.

Pero lo de Stellar Blade no parece ser censura. Para comenzar, lo dijo el mismo Kim Hyung-tae, director del juego.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Corea, un asistente le preguntó directamente sobre la censura en el parche del día 1 y si le iba a dar a los jugadores la opción de jugar sin esa censura. Esto fue lo que el director respondió.

«Estamos al tanto del asunto y queremos aclarar que este es el producto final tal como queríamos y con trajes aptos para ciertos grupos de edad. Sé que mi respuesta no hará felices a todos y no podemos prometerles nada al respecto, pero sí hemos discutido el asunto internamente».

Esto, sumado a la promesa que hizo el equipo de que el juego no estaría censurado en ningún país, debería haber matado la discusión. El juego que salió tiene los trajes tal como querían hacerlos. Esta clase de cambios en los parches de día uno son bastante comunes y rara vez tienen que ver con algo de censura —si tuvieran elementos que los distribuidores querrían censurar, probablemente no hubieran pasado la certificación— pero no vemos a los jugadores gritando «censura» por cambios de volumen en el audio, ajustes de mecánicas de juego o el cambio del tipo de letra en un menú.

Gamers llorones con teorías de la conspiración

Pero ese grupo de jugadores no aceptaron esto. Siguen insistiendo en que esto tiene que ser culpa de Sony y para ello han inventado varias «teorías» que ahora rondan en Internet.

«Sony obligó a Shift Up a decir eso para no cargar con la culpa de la censura».

«Censuraron los trajes porque los periodistas los chantajearon con darles malas calificaciones al juego si no lo hacían».

«Los cambios fueron hechos sin autorización de los diseñadores del juego».

«Sony hizo esto para después poner los trajes sin censura y ganar buena prensa».

Todo esto es, por supuesto, absurdo. Lo más absurdo es que estemos discutiendo esto porque el juego tiene trajes aún más reveladores, incluyendo un bikini, que no están censurados. ¿Por qué un grupo de jugadores adultos —podemos confirmar por sus perfiles en redes sociales que la gran mayoría de quienes se quejan son mayores de 25 años— se molesta tanto porque el traje sexi de un personaje virtual tiene un poco más de tela? ¿Cómo puede afectar eso su disfrute del juego? ¡La protagonista no dejó de ser sexi por eso!

Es muy fácil hacer chistes sobre lo patéticas que son estas personas. Sí lo son, pero hay una razón más preocupante de fondo. La razón por la que se están quejando por los cambios en estos trajes y no por otros cambios presentes en este o en otros juegos es muy clara: no están dispuestos a ceder ni un milimetro en su «derecho» a sexualizar a las mujeres.

Los mismos de siempre

Esta «controversia» no es nueva. Es la misma de la que venimos hablando desde comienzos de marzo cuando los mismos ‘gamers’ decidieron acosar a grupos de consultoría como Sweet Baby Inc. y Black Girl Gamers, acusándolos de «arruinar los videojuegos».

Al decir que son «los mismos gamers» no nos referimos a que son el mismo tipo de personas, nos referimos a que son literalmente el mismo grupo. Puede que digan que «no se trata de pulgadas de tela sino del principio en el que no vamos a aceptar la censura bajo ninguna circunstancia», lo cual suena coherente, pero no es lo que demuestran con sus acciones. Es claro que estos temas solo les comienzan a importar cuando tienen que ver con menos sexualización femenina o con la presencia de personajes que no son de raza blanca.

Nosotros nos oponemos a la censura y la encontramos aberrante en toda circunstancia, pero que el mismo equipo haya decidido alterar trajes por su propia cuenta por considerar que no eran apropiados o que hayan eliminado un grafiti porque no sabían que podía considerarse ofensivo no es censura, es parte del proceso normal de crear algo.

Stellar Blade tiene muchos problemas y su protagonista definitivamente está sexualizada, pero es un gran juego que merece jugadores mucho mejores y más maduros. Unos que no armen un berrinche por el tamaño de un escote.

