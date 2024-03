Street Fighter 6: así es la colaboración por los 20 años de Monster Hunter

Ayer, durante el segundo día de Capcom Highlights, fue revelado el primer tráiler de Akuma, el último personaje DLC del primer año de contenido de Street Fighter 6 (SF6). Ahora, Capcom ha revelado cuál será la nueva colaboración que tendrá su juego de pelea. Esta trerá a Street Fighter 6 (SF6) contenido de la franquicia Monster Hunter con motivo del aniversario número 20 del juego.

¿Cuándo llegará la colaboración con Monster Hunter a Street Fighter 6 (SF6)?

Por el momento, Capcom ha revelado que en en algún momento del mes de abril la colaboración con Monster Hunter llegará a Street Fighter 6 (SF6) y reemplazará a la que está actualmente ambientada en la franquicia Mega Man. Pero entonces, qué podrán hacer los juegadores cuándo llege a Street Fighter 6 (SF6) la colaboración por los 20 años de Monster Hunter. Capcom describe esta colaboración entre Monster Hunter y Street Fighter 6 (SF6) de la siguiente manera.

«Aventúrate por el Battle Hub con la Armadura Rathalos y hazte fotos en un espacio rediseñado construido para todos los cazadores», así quedó consignado en la cuenta oficial de Street Fighter 6 en Twitter.

Las colaboraciones ya no son como antes…

Las colaboraciones entre Street Fighter y Monster Hunter no son nuevas. Sin embargo, solo basta con ver un poco atrás para recordar una de estas, la cual no solo agregó la armadura de Rathalos para Ken. Además, Ibuki recibió la de Kirin y R. Mika la de Zinogre X. Estos trajes tienen un poco más de sentido que el de la pasada colaboración con TNMNT. Ya que, es indiscutible que uno prefiere un traje para el personaje que controla que uno para el avatar. Con esto no quiero anular aquellos jugadores que difrutan del World Toour o que juegan peleas de avatares. No obstante, es claro que una gran parte de los fanáticos prefieren un atuendo para el personaje que controlan en los modos competitivos del juego.

Mientras Capcom lo confirma, nosotros creemos que esta colaboración entre Street Fighter 6 (SF6) y la franquicia Monster Hunter se trata de contenido que los jugadores encontrarán como parte del nuevo Fighting Pass que reemplazará al de Mega Man.

